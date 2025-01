Na obecní bydlení v Brně-střed dosáhne díky změně pravidel více žadatelů

Brno, 8. ledna 2025 – Městská část Brno-střed aktualizovala pravidla pro nové pronájmy městských bytů a prodlužování nájemních smluv. Úpravy vedou ke změně systému, v němž na bydlení dosáhne širší okruh žadatelů a který vede k podpoře rodin s plnoletými dětmi, jednotlivců nebo stávajících nájemníků.

Nová pravidla fungují v praxi od ledna a přinesla několik novinek. Jednou z největších je, že o bydlení má možnost zažádat více žadatelů než doposud. „Schválenými pravidly chceme podpořit zájem o obecní bydlení. O byt mohou nově žádat lidé s dětmi do 26 let a dále s dětmi, rodiči a prarodiči, na které žadatel pobírá příspěvek na péči. Tím usnadníme situaci takzvané sendvičové generaci, jež se zároveň stará o rodiče a děti. Novinky se týkají i výměry bytů ve vztahu k počtu posuzovaných osob. Například lidé, kteří žijí sami, nyní mají možnost žádat o byty až do 68 metrů čtverečních místo původních 52,“ sdělil 2. místostarosta městské části Brno-střed Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (KDU-ČSL), do jehož gesce spadá oblast bydlení.

I další úpravy jsou ve prospěch žadatelů. Sníží se výše jistoty, již nový nájemce hradí při uzavření nájemní smlouvy. Na místo dvou nájmů postačí uhradit pouze výši jednoho, díky čemuž lidem ubyde finanční zátěž při stěhování.

Noví nájemci pocítí i další úsporu peněz. Pokud uzavřou nájemní smlouvu, budou hradit nájemné, které bylo stanovené k lednu minulého roku, tedy bez započítání inflační doložky. Ta se uplatňuje každoročně v polovině roku. Tím se novým nájemcům sníží nájemné u kategorií nájemného dva až čtyři téměř o 10 procent. Stejně tak klesne lidem či rodinám, které žijí v bytě nad 100 metrů čtverečních.

„Věřím, že změny ocení noví žadatelé i současní nájemníci. Pro dlouhodobé nájemníky s dobrou platební morálkou jsme zavedli automatické prodloužení nájemních smluv, o nějž není nutné žádat. Benefitem postupu do režimu automatického prodlužování bude navíc vrácení kaucí zaplacených při přidělení bytu,“ popsal místostarosta Martin Vrubel.

Městská část Brno-střed má ve správě 4 500 bytů. Obecně se výše nájemného dělí do čtyř kategorií, které se stanovují podle toho, v jakém technickém stavu se byt a bytový dům nacházejí. Měsíční nájemné za metr čtvereční se u běžných obecních bytů pohybuje v rozmezí od 100 do 290 korun. Veškeré informace k městským bytům naleznou zájemci na webu městské části v sekci byty. Kompletní bytové poradenství zajišťují rovněž pobočky Miniúřadu, jež se nacházejí na adresách Dominikánská 2 či Nádražní 4.

Zdroj a foto: MČ Brno-střed