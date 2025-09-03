Vánoční Brno ozdobí osmdesátiletá jedle bělokorá z lesů Mendelovy univerzity
Brno, 30. října 2025 – Stromem Brněnských Vánoc 2025 je jedle bělokorá. Strom městu věnuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (ŠLP Křtiny), který v univerzitních lesích hospodaří. Na cestu do města bude vypraven 15. listopadu již tradičně od Myslivny lišky Bystroušky povozem taženým koňským spřežením. Stáří dvacet metrů vysoké jedle lesníci odhadují na 80 let. Strom věnuje Mendelova univerzita prostřednictvím Českého červeného kříže.
Strom vybraný společně se zástupci Turistického informačního centra, jež je organizátorem Brněnských Vánoc, rostl desítky let na polesí Habrůvka ŠLP Křtiny. Vánoční jedle bělokorá měří dvacet metrů a ve výšce 130 centimetrů, v takzvané prsní výšce, dosahuje průměru 40 centimetrů.
„Je to nádherný strom, rovnoměrně rostlý do všech směrů, což není v lese úplně obvyklé, neboť stromy v lese jsou často z některé strany stíněny jedním ze svých sousedů, a potom tam zkrátka větve chybí. V případě této jedle se to prostě povedlo,“ popsala Petra Packová ze ŠLP Křtiny.
Pracovníci školního lesního podniku odhadují věk jedle zhruba na 80 let. Jasno budou mít, až bude strom pokácen. Poté budou moct spočítat letokruhy a určit přesný věk.
Po technické stránce je skácení stromu, jeho nakládka a převoz náročnou operací. „Musí přijet jeřáb, který ho ve výšce zhruba pěti metrů od vrcholu uchopí a po celou dobu těžby ho drží ve svislé poloze, aby dvacetimetrový strom nespadl bez kontroly na zem. Došlo by k jeho zničení, polámání větví. Takto uchopený strom je potřeba zkrátit na výšku 12 metrů, aby mohl být vezen na povoze. A konečně všechny větve musí být pečlivě vyvázány, jednak abychom je cestou nepolámali, a jednak abychom při převozu neohrožovali projíždějící automobily. Nákladní souprava strom převeze k Myslivně lišky Bystroušky na bílovické polesí, kde se s ním 15. listopadu rozloučíme a vypravíme ho na cestu do Brna,“ přiblížila přípravu a převoz Packová.
Jedle byla historicky v tuzemských lesích poměrně hojně zastoupena. V devatenáctém století, zřejmě v souvislosti s průmyslovou revolucí a zhoršující se kvalitou ovzduší, se začala z lesů vytrácet. Školní lesní podnik se snaží zastoupení jedle bělokoré v univerzitních lesích zvyšovat. „Například na Klepačově jsou překrásné jedlové lesy, které stojí za návštěvu. Není bez zajímavosti, že jedle vydrží růst dlouhé roky v zástinu, a když ji uvolníte, tak najednou začne velmi rychle přirůstat. Jedle společně s tisem patří mezi naše nejstínomilnější dřeviny,“ upřesnila Petra Packová.
Jedle bělokorá je zajímavým stromem i z dalších důvodů. „Větev jedle bělokoré poznáte lehce. Má ploché jehlice a z druhé strany spatříte dva bílé pásky průduchů, díky tomu je jednoduše rozpoznatelná. Doporučuji jehlici rozemnout mezi prsty. Ucítíte nádhernou citrusovou vůni,“ doplnila zajímavosti k jedli lesní pedagožka.
Vánoční strom z lesů Mendelovy univerzity bude na náměstí Svobody rozsvícen v pátek 21. listopadu v 17.00 hodin.
Školní lesní podnik kromě vánočního stromu na náměstí Svobody dodává již dlouhá léta vánoční stromky do domácností. Zájemci si je budou moct i letos o víkendu 13.–14. 12. zakoupit na jednom ze tří polesí podniku. ŠLP Křtiny je od roku 2024 také součástí projektu Vánoční jedličky v květináči organizovaném Nadací Veronica. V zimě zakoupené jedličky bude možno na jaře dalšího roku navrátit do lesů MENDELU.
Zdroj a foto: MENDELU
