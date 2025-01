MČ Brno-sever chce vzít údržbu zeleně do vlastních rukou.

Brno, 18. ledna 2025 – Vedení radnice Brna-severu plánuje změnu v přístupu k péči o veřejnou zeleň a čistotu veřejných prostor. Nově vzniklá příspěvková organizace s pracovním názvem Správa a údržba Severu by měla zajistit kvalitnější a efektivnější údržbu parků, zeleně, dětských hřišť i komunikací v městské části. Výsledky práce dodavatelských firem podle radnice často neodpovídaly vynaloženým prostředkům. To by se mělo letos změnit.

„Občané si zaslouží služby, které budou skutečně odpovídat jejich očekáváním. Zřízením vlastní organizace získáme kontrolu nad kvalitou, efektivitou i koordinaci prováděné práce. Naším cílem je zlepšit péči o veřejné prostory a zajistit její dlouhodobou stabilitu,“ vysvětluje místostarosta MČ Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL).

Nová organizace, která bude sídlit v areálu na adrese Cejl 125, se v první fázi zaměří na údržbu zeleně v oblasti Černých Polí, kde se nachází 236 tisíc m² zelených ploch. Počítá se s činnostmi, jako je sekání trávy, údržba parků a dětských hřišť, sběr odpadu, likvidace černých skládek, ořez keřů a zimní i letní údržbou cest. Do budoucna by organizace měla rozšířit své působení na celou městskou část a postupně převzít i další činnosti, včetně vývozu košů blokového čištění nebo zimní údržbou silnic a chodníků.

Celkové vstupní náklady na vznik organizace jsou odhadovány na 4 miliony korun, které ze 2 milionů korun pokryjí nákup techniky a vybavení. Pravidelný provoz bude vyžadovat měsíční náklady ve výši přibližně 340 tisíc korun. Podle místostarosty Glogara nejde ale jen o finance. „Získáme tím možnost lépe koordinovat práci, stabilizovat tým zaměstnanců a efektivněji využívat techniku. Navíc budeme mít větší flexibilitu například při povodních a kalamitách.“

Rozpočet městské části na rok 2025 už počítá s více než 45 miliony korun na činnosti, které by organizace měla postupně převzít, a to vývoz košů, zabezpečení čistoty, zimní údržbu silnic a chodníků a ostatní segmenty údržby zeleně.

„Tímto krokem chceme ukázat, že kvalitní správa veřejných prostor není jen o penězích, ale o přístupu, koordinaci a profesionalitě. Naše městská část bude jedním z mála míst, které se rozhodly pro tento model. Věříme, že bude úspěšný,“ dodal Glogar.

Zdroj: MČ Brno-sever, foto: ideogram.ai