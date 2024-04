Brno začalo využívat moderní technologie pro zavlažování starých a vzácných stromů

Brno, 16. dubna 2024 - Jasan na Moravském náměstí v Brně se koncem března stal prvním ze skupiny významných městských stromů, které budou čtyřikrát ročně zavlažovány pomocí patentovaného českého vynálezu TREEIB. Zavlažovací vaky o kapacitě 1500 litrů vody jsou umisťovány na okapovou linii stromů, aby podporovaly tvorbu nových kořenů a zajistily tak stromu nejen vitalitu, ale také odolnost vůči vyvrácení a suchu.

Jasan na Moravském náměstí je jedním z mála vzrostlých stromů v okolí. Pro zajištění příjemného pobytu občanů v této části Brna plní z hlediska ochlazování obrovskou práci, která bude zálivkou v předjaří mohutně podpořena.

„Výběr stromu není náhodný. Jasan je dominantou místa, má mohutnou korunu a poskytuje značné ochlazení i stín všem, kteří se na Moravském náměstí pohybují. Jeho potenciální nahrazení novými stromy v případě odumření by bylo nemyslitelné a finančně mnohem nákladnější než zavlažování, proto musíme v podpoře podobných stromů udělat maximum,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).

„Kdybychom chtěli nahradit chladící efekt tohoto stromu tak, aby se lidé v parném létě cítili v tomto místě alespoň stejně, museli bychom jako náhradu za tento strom vysadit alespoň 610 nových. Pro představu, pokud budeme počítat cenu za vysazený strom pouze 18 000 korun, což je cena nízká, vyšla by náhrada na téměř 11 milionů korun, a to bez dalších nákladů na údržbu,“ vysvětlil jeden z ekologických benefitů vzrostlých městských stromů Ing. Martin Tušer, z firmy LEDASCO s.r.o., která zavlažovací vaky TREEIB uvedla do praxe.

Zatímco nově vysazený strom je zaléván u kmene, u stromů starších je nutné podporovat rozvoj jejich kořenového systému do okolí stromu, dál od kmene. Z tohoto důvodu byly vaky rozmístěny až do míst, kde jasanu končí jeho koruna.

„V případě, že byste starší strom dlouhodobě zalévali u kmene, je schopen velice rychle své kořeny přestěhovat ke kmeni. Ostatní kořeny se zmenší nebo odumřou a ve chvíli, kdy přijde větší poryv větru, může dojít k jeho vyvrácení. Pokud tedy nechceme narušovat stabilitu stromu, musíme vzrostlý strom zalévat vždy daleko od kmene,“ dodal Tušer.

„Vaky TREEIB jsou opatřeny GPS lokátorem a bezpečnostním zámkem s otřesovým čidlem a alarmem. Vaky jsou vyráběny z materiálu, který je atestován pro uskladňování pitné vody a má atest i na dětské hračky. Tento materiál je používán i armádou, a je vyráběn v České republice. Mám radost, že pro takovou věc můžeme využít tuzemský a osvědčený vynález,“ upřesnil Chvátal.

Výrobce začal v letošním roce používat s ohledem na přírodu také upcyklované materiály. „Zjistili jsme, že často dochází k chybám při potisku tohoto materiálu a ten pak musí být spálen, což našemu životnímu prostředí příliš nesvědčí. Hledali jsme cestu, jak i my můžeme pomoci takový materiál využít a rozhodli jsme se ho použít při výrobě nové řady našich vaků. Vedle nového materiálu vyrábíme na zakázku také vaky TREEIB z upcyklovaného materiálu a celý koncept se stává součástí cirkulární ekonomiky. Materiál je čistý, nikdy nebyl použit, pouze došlo k chybám při tisku reklamy či firemním potisku, a proto ho lze využít jen složitě. Běžně se pálí. My potisk schováme dovnitř vaku, a tak není pro nikoho rušivý,“ zakončil Tušer.

Voda se z vaků uvolňuje ke stromům postupně, pomocí 27 kapkovacích otvorů, které jsou rozmístěny po celé spodní části vaku. Do vaků lze k zálivce přidat také hnojiva, tekuté dřevěné uhlí, mykorhizní houby či jiné podpůrné látky pro zvýšení zdraví a vitality stromů. Půdní profil se provlhčí do 60 cm hloubky. Vaky vytékají, dle terénu, 8 až 12 hodin a po dokončení zálivky jsou z místa vždy přesunuty k dalšímu stromu. Na místě závlahy tedy nezůstávají tak, jako malé zavlažovací vaky pro závlahu nově vysazených stromů. Takto je strom zavlažován pouze 4x ročně, což je dle testování vynálezců ideální frekvence. Navýšení počtu zálivek je možné použít ke chlazení prostoru ve městech v době vln horka. Vaky vytékají také na zadlážděném povrchu a prachoštěrkových cestách, což zvyšuje jejich možnost využití v městském terénu.

Foto: archiv KDU-ČSL Brno-střed