Brno-střed se již nyní chystá na Vánoce a hledá vánoční strom!

Brno, 28. března 2024 – S dostatečným předstihem začaly přípravy na Vánoce v městské části Brno-střed, která pořádá vánoční trhy na Zelném trhu a Moravském náměstí, kde se konají v parku i u sochy markraběte Jošta. Radnice pracuje na vylepšeném programu a také řeší klíčovou otázku – jaký bude vánoční strom. Do hledání zapojuje také veřejnost.

Ačkoliv mnohé aktuálně zaměstnává barvení vajíček či pletení pomlázky, radnice městské části upíná pozornost k vánočním trhům. Ty se letos uskuteční od 15. listopadu do 23. prosince s tím, že prodejcům bude nově umožněno pokračovat v prodeji až do 31. prosince. Akci je nutné plánovat v několikaměsíčním předstihu. Jiné to není ani v případě hledání vánočního stromu, s jehož výběrem si chce dát letos městská část obzvláště záležet.

„Výběru vánočního stromu věnujeme letos velkou pozornost. Brno získalo nedávno ocenění Evropské hlavní město Vánoc a zároveň si připomínáme sto let od založení tradice vánočního stromu na náměstí Svobody. Na Zelném trhu vždy panuje jedinečná atmosféra, kterou dotváří svátečně nazdobený strom. Ten je každý rok hodnocen v různých anketách jako nejhezčí nejen v Brně, a to především díky úzké spolupráci s veřejností, která nám ho každoročně poskytuje darem,“ sdělil starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).

Na Zelném trhu byl v minulosti k vidění například smrk ztepilý, douglaska tisolistá nebo naposledy patnáctimetrová jedle ojíněná, která na náměstí dorazila z Rakvic na Břeclavsku. Pokud lidé mají tip na vhodný strom, jenž by se měl z různých důvodů kácet, mohou se obrátit na odbor životního prostředí Úřadu městské části Brno-střed buď telefonicky: 542 526 157, či e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Dárci následně zástupci městské části veřejně poděkují při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

Už se připravuje i vánoční program…

Nejenom výběr ideálního jehličnanu v současné době řeší pracovníci nejlidnatější městské části Brna. V posledních týdnech se uskutečnila jednání s trhovci, ladí se podoba vánoční výzdoby nebo se připravují nová lákadla pro návštěvníky.

„Máme za sebou velká jednání s prodejci a intenzivně pracujeme na tvorbě programu, aby byl ještě atraktivnější než v minulém roce. Kromě tradičních atrakcí, jako je slámová hora nebo kluziště na Moravském náměstí, můžu v tuto chvíli prozradit, že se chystáme pro návštěvníky vybudovat dětské hřiště v duchu staročeských Vánoc nebo svátečně nasvítit památky v čele s kašnou Parnas. Další novinky budeme postupně představovat,“ nastínila 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).

Zdroj a foto: MČ Brno-střed