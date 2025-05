EpicRun proti epilepsii se poprvé poběží také v Brně

Brno, 23. května 2025 – Sportovat s epilepsií? Pravidelný pohyb zlepšuje podle odborníků zdravotní stav pacientů, a proto by měl být ve správném „dávkování“ nedílnou součástí léčby dospělých a dětí. Tradované mýty o nevhodnosti fyzické zátěže již patří minulosti. Upozornit na prospěšnost sportu chce také charitativní běh na podporu lidí s epilepsií EpicRun 2025, který pořádá spolek EpiStop ve středu 28. května a vůbec poprvé se poběží v Brně-Pisárkách.

„Výběr Brna není náhodný. Nejen že se jedná o druhé největší město České republiky, ale i v moravské metropoli se soustředí odborná péče o nemocné s epilepsií a funguje zde specializované Centrum pro epilepsie Brno,“ uvedla za organizátory manažerka spolku EpiStop Mgr. Květa Janoušková, MA.

Než v 18 hodin odstartuje v pisáreckém parku u Pavilonu Anthropos hlavní závod, kterého se zúčastní nemocní i zdraví, čeká odpoledne návštěvníky bohatý doprovodný program. Příchozí se dozvědí od lékařů a odborníků či pacientů samotných, co život s epilepsií obnáší, mohou se podělit o vlastní zkušenosti a připomenout si zásady první pomoci.

V současnosti žije v České republice podle odborníků přibližně 100 000 pacientů s epilepsií. „V poslední době evidujeme velmi mírný nárůst nemocných, který však může být dán lepší diagnostikou,“ míní přednosta 1. neurologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a vedoucí lékař Centra pro epilepsie Brno prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP.

Pojem epilepsie zahrnuje desítky různých onemocnění, která mají široké spektrum příčin a projevují se různými typy záchvatů. Ty nejsou sice jediným, ale určitě jsou nejobávanějším projevem tohoto onemocnění. „Asi u 70 % pacientů dokážeme díky pokroku medicíny záchvaty zcela potlačit správnými léky a nastavením režimových opatření. Opatrnost při pohybových aktivitách je určitě namístě, ale při dodržení bezpečnostních opatření a užití ochranných pomůcek, především přilby, nebývá ve většině případů důvod, proč by se nemocní s epilepsií nemohli sportu věnovat,“ dodává profesor Brázdil.

S epilepsií se lékaři setkávají také u dětí. Samozřejmě i zde je fyzická aktivita velmi prospěšná. „Snažíme se, aby naši pacienti sportovali co nejvíce a nebyli vylučováni z tělesné výchovy ve škole jen z důvodu přehnané opatrnosti a strachu. Sport zlepšuje tělesnou kondici, děti mají lepší náladu, jsou součástí kolektivu. A přestože je dozor nad těmito pacienty pro učitele, asistenty nebo trenéry náročnější, dá se vše obvykle zajistit tak, aby riziko poranění při záchvatu bylo minimalizováno,“ soudí doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D., přednostka Kliniky dětské neurologie FN Brno a LF MU.

Vhodný nebývá pohyb ve výškách nebo na některých typech sportovního nářadí. „Často se na nás obracejí rodiče s tím, že dítě kvůli epilepsii nechtějí zařadit do povinného plaveckého výcviku. I to se však dá zajistit, za stálého dozoru může například plavat poblíž kraje bazénu,“ vysvětluje lékařka. Spolek EpiStop k problematice plavání vydal tiskovou zprávu a video dostupné na webu EpiStop. Zorientovat se v problematice pomáhá školám také kurz Epilepsie, škola a sport, který pořádá spolek EpiStop pravidelně ve FN Motol pro pedagogy a trenéry z celé ČR. Klinické spektrum vyjádření různých epileptických syndromů v dětském věku je velmi široké, od lehčích forem po ty nejtěžší.

„Při farmakologické léčbě vždy usilujeme o to, aby pacient dostával protizáchvatových léků co nejméně a v co nejnižších terapeutických dávkách. Zařazením vhodné fyzické aktivity do běžného života dětí lze jejich kvalitu života významně zlepšit,“ doplňuje doc. Pavlína Danhofer.

Foto: ideogram.ai