Běh pro Paměť národa podpoří natáčení vzpomínek pamětníků

Brno, 19. května 2021 – Od čtvrtka 20. do neděle 23. května 2021 se uskuteční šestý ročník benefičního Běhu pro Paměť národa. Letos se účastníci budou muset kvůli Covidu-19 obejít bez slavnostního hromadného startu, na vyznačené trasy v parcích a lesích po celém Česku se vydají tentokrát jednotlivě nebo s rodinou.

Závodníci mohou svůj běh opět symbolicky věnovat osobnosti, která je inspiruje. Lidé nejčastěji běhají za Miladu Horákovou, letce v RAF nebo babičku či dědu. Startovné je stanoveno na 300,- Kč a putuje na podporu dalšího natáčení vzpomínek pamětníků. Loňský ročník přinesl 741 000 Kč a zúčastnilo se ho více než 2100 závodníků. V tuto chvíli je již registrováno více než čtyři sta běžců a přes sto firemních a školních týmů.

Běh pro Paměť národa se v Brně koná v parku Anthropos. Start bude nedaleko pavilonu. Můžete běžet a podpořit tak činnost pobočky Paměť národa Jižní Morava, nebo si pouze přijít prohlédnout doprovodnou výstavu Nejsme tu sami: Příběhy našich menšin. Registrace je možná už teď na webu behpropametnaroda.cz/brno, kde je více informací o jednotlivých kategoriích i vyznačených trasách.

„Udělejte si díky Běhu výjimečný den s rozhlasovými Příběhy 20. století. Trochu protáhnete tělo, můžete se třeba zaposlouchat do našeho podcastu a třeba popřemýšlíte o nějaké vlastní starosti. Určitě, zvolíte-li rozumné tempo, vám bude po běhu dobře na těle i na duši. A navíc nám pomůžete. Díky vám se podaří uchovat pro naše děti další příběh Paměti národa. Moc si této pomoci vážím. Sám do toho jdu! Jako každý ročník, tak i letos, a těším se na svých pomalých deset kilometrů v pražské Hvězdě, i když zvažuji, že bych vyrazil do Brna nebo Plzně,” říká Mikuláš Kroupa, zakladatel Paměti národa.

Běh pro Paměť národa se koná v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Chrudimi, Kroměříži, Zlíně, Plzni, Třebíči a na dalších deseti místech. Od čtvrtka 20. května do neděle 23. května jsou pro běžce připraveny vyznačené trasy o délce 5 km, 10 km, pro děti a fyzicky méně zdatní běžci symbolický 1 km, mohou se připojit i chodci. Zúčastnit se může opravdu každý a sportování pro dobrou věc jistě půjde snadno spojit třeba s rodinným výletem nebo s procházkou se psím parťákem.

Běžet pro Paměť národa lze během května také kdekoliv. Připojit se tak mohou i ti, kteří to na konkrétní místo mají daleko, žijí v zahraničí nebo raději běhají po svých oblíbených trasách. Důležité je běžet pro dobrou věc a za všechny, kteří to nevzdali — za válečné veterány, politické vězně, skauty nebo zavražděné novináře. Na startovní číslo si ale lze jako v předchozích ročnících napsat třeba příbuzného, který si prošel komunistickým lágrem nebo babičku, která přežila holocaust, kohokoliv, kdo je inspirací pro ostatní a na jehož osud by se nemělo zapomenout.

Zaplacením startovného všichni zúčastnění přispějí na rozšíření sbírky Paměti národa. Registrovaní závodníci dostanou startovní číslo a svůj výkon si budou moci poměřit s ostatními alespoň on-line. Stačí si jen změřit výsledný čas pomocí aplikace nebo stopek a zaslat jej organizátorům. Méně soutěživým typům pak postačí odhodlání, nadšení pro věc a touha vykonat něco dobrého.