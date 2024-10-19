Brno bude hostit mezinárodní konferenci s názvem Kultura jako společný jazyk
Brno, 20. května 2026 - Město Brno a Knihovna Jiřího Mahena v Brně uspořádají 11. června 2026 mezinárodní konferenci Kultura jako společný jazyk, která otevře debatu o roli kultury v budování otevřené a soudržné společnosti. Odborníci z Česka i zahraničí budou hledat odpovědi na to, jak zpřístupnit kulturní instituce lidem různých národností a jazyků a jak lépe reagovat na potřeby stále rozmanitějšího publika.
„Konference nabídne prostor pro sdílení zkušeností i otevřenou diskusi o tom, jak zpřístupnit kulturu všem bez ohledu na jazyk či původ. Témata jako sociální inkluze, zapojování cizojazyčně hovořících komunit nebo připravenost kulturní infrastruktury dnes patří mezi klíčové výzvy nejen pro veřejné instituce, ale i pro organizátory kulturního života,“ říká Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena. Přístupnost kultury zároveň patří mezi strategické priority města Brna.
„Brno je městem, kde vedle sebe žijí lidé ze spousty zemí a různých kulturních prostředí. Právě kultura má jedinečnou schopnost propojovat lidi i tam, kde jazyk nebo zkušenosti mohou vytvářet bariéry. Chceme, aby se každý, kdo v Brně žije, cítil být součástí města a měl možnost aktivně se zapojit do jeho kulturního i komunitního dění,“ vyzdvihuje primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Program konference nabídne tři tematické bloky. Dopolední část zahájí reflexe přístupnosti kultury pohledem jednoho z brněnských expatů. Následovat bude blok Mezinárodní inspirace, který představí příklady dobré praxe ze zahraničí. Účastníci se seznámí například s baskickým modelem kulturní a sociální koheze, projektem Serpentine Laboratory z litevského Kaunasu nebo kulturními aktivitami maďarského Debrecenu. Představené projekty ukážou, jak kultura podporuje propojení komunit, interkulturní komunikaci a sociální soudržnost.
Druhý blok se zaměří na kulturní infrastrukturu a její připravenost reagovat na potřeby různorodého publika. V panelové diskusi vystoupí zástupci brněnských organizací, které dlouhodobě pracují s cizinci a národnostními menšinami. Debata otevře témata dostupnosti kulturních služeb, jazykové přívětivosti i možností dalšího rozvoje.
Odpolední část se zaměří na komunitní spolupráci a představí organizace, které aktivně zapojují cizojazyčně hovořící komunity do kulturního dění. Diskuse se bude věnovat také tomu, jak kulturní participace posiluje vztah lidí k místu, kde žijí, a podporuje vznik otevřené a respektující společnosti.
Konference se uskuteční v ústřední budově Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Kobližné ulici od 10.00 do 16.00 hodin. Celý program bude probíhat bilingvně v českém a anglickém jazyce.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně patří mezi největší veřejné knihovny v České republice. Vedle knihovnických služeb dlouhodobě rozvíjí vzdělávací, komunitní a kulturní aktivity pro širokou veřejnost. Město Brno podporuje projekty zaměřené na dostupnost kultury a posilování společenské soudržnosti.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
