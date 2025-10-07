Masarykova univerzita zve na festival Vzdělávání bez hranic
Brno, 27. října 2025 - Vzdělávání nekončí s mládím – rozvíjet své znalosti a dovednosti může člověk po celý život. Masarykova univerzita proto zve širokou veřejnost na festival Vzdělávání bez hranic, který nabídne inspiraci, radost z poznání i praktické ukázky možností celoživotního vzdělávání. Akce se koná 7. a 8. listopadu na Komenského náměstí 2 a vstup je zdarma.
„Masarykova univerzita se dlouhodobě snaží být otevřenou institucí, aktivně přispívající k rozvoji vzdělané a sebevědomé občanské společnosti. Festival Vzdělávání bez hranic chce širší veřejnost atraktivní formou upozornit na skutečnost, že Masarykova univerzita je díky svým rozmanitým vzdělávacím programům připravena být partnerem ve vzdělávání po celý život,“ uvedl prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy Petr Suchý.
Stánky deseti fakult, ale především na tři desítky přednášek a workshopů čekají na ty, kdo mají chuť nebo potřebu se dál vzdělávat. Na stáncích zjistí, jaké možnosti nabízejí jednotlivé fakulty v rámci programů celoživotního vzdělávání, a přednášky představí širokou škálu oborů a témat, z nichž lze v rámci kurzů vybírat. Zájemci si tak vyzkouší, jaké to je opět sedět v přednáškové místnosti a dozvídat se o pokrocích poznání. Ať už vás zajímá psychologie, vesmír, zdraví, chcete pochopit vědecké výzkumy, naprogramovat web, rozumět filmu bez titulků nebo poznat sílu bylin, má vám MU co nabídnout – tak by se dalo shrnout motto festivalu zaměřeného na celoživotní vzdělávání.
Celoživotní vzdělávání na MU cílí na osobní rozvoj lidí v každém věku. Dospělým lidem univerzita nabízí každým rokem desítky kurzů zaměřených na profesní růst, doplňování nových znalostí a rozvoj praktických dovedností, které mohou využívat nejen jednotlivci, ale také firmy se zájmem o vzdělávání svých zaměstnanců.
„Každoročně absolvují kurzy vypisované Masarykovou univerzitou pro širokou veřejnost tisíce lidí, konkrétně loni přes 18 tisíc. Již přes rok také nabízíme kurzy zakončené mikrocertifikátem, které dokládají kvalitu získaných znalostí v Česku i v Evropě,“ říká Svatava Kalná, vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání.
Pro zájemce jsou připraveny také komentované prohlídky Archivu MU a Střediska Teiresiás. Podrobný program a registrace jsou dostupné na webové stránce festivalu vzdelavanibezhranic.cz.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Veletrhy, konference a semináře
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31