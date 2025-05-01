Město Brno vytvoří pro studující sdílený byt na Pekařské
Brno, 24. října 2025 - Velkometrážní byt v centru Brna nabídne město skupince studentů či studentek. Sdílené bydlení se osvědčilo u starších lidí, u studujících to město vyzkouší poprvé.
„Byty s velkou rozlohou se hůře pronajímají jako běžné obecní, proto jsme je už dříve začali přetvářet na sdílené bydlení. Dosud jsme se orientovali na seniory, pro které je to příležitost, jak si zachovat soukromí a zároveň mít na dosah společnost. U tohoto bytu jsme ale museli hledat jiné řešení, protože je ve druhém podlaží a nevede do něj výtah, je dostupný pouze po úzkém točitém schodišti. Vytvořit v něm zázemí studentům, pro které je sdílené bydlení běžné, se tak vysloveně nabízelo,“ shrnula primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Byt 4+kk má téměř 120 m2 a bude pronajat za 96,36 Kč/m2/měsíc. „Hlásit se o něj budou skupiny studentů o 3–6 lidech. Všem členům skupinky musí být do 30 let a musejí studovat vysokou školu v prezenční formě. O byty se budou hlásit během listopadu, z došlých přihlášek pak nové nájemníky vylosujeme. Ti budou povinni si do dvou měsíců od nastěhování v bytě přihlásit trvalý pobyt. Právě to je pro město zásadní z hlediska rozpočtového určení daní, za každého přihlášeného občana nebo občanku dostává peníze do rozpočtu,“ vysvětlila náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská. „Doufáme, že vedle startovacích bytů pro singles a pro páry bude toto další krok, kterým přiblížíme obecní bydlení mladým lidem. Setkáváme se totiž s tím, že o možnostech obecního bydlení, které by jim mohlo do budoucna hodně pomoci vyřešit bytovou situaci a stabilizovat se, vůbec nevědí, a snažíme se to změnit,“ dodala Podivinská.
Informace o zahájení sběru přihlášek budou zveřejněny na webu bydleni.brno.cz.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
