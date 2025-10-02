Masarykova univerzita nabízí možnost vyzkoušet si přijímačky zdarma
Brno, 15. října 2025 - Pro všechny zájemce o studium, kteří se připravují na příjímací řízení, má Masarykova univerzita nový bonus v podobě zkoušek „nanečisto“. Nabízí totiž příležitost vyzkoušet si Test studijních předpokladů (TSP), který je součástí přijímací zkoušky na šesti fakultách, v autentických podmínkách. Aktivita TSP nanečisto je otevřená komukoliv bez nutnosti mít podanou přihlášku, je zdarma a výsledky testu jsou nezávazné.
TSP nanečisto představuje pro uchazeče o studium na Masarykově univerzitě jedinečnou možnost poznat prostory, technické vybavení, průběh testování včetně administrativy i charakter testu. To může pomoci snížit stres z reálného přijímacího testu. Okamžitý výsledek testování jim pak pomůže zefektivnit přípravu.
„Jde o ideální příležitost zejména pro ty, kteří zvažují přihlášku do studijních programů Masarykovy univerzity, kde je TSP součástí přijímacího řízení. Účastníkům umožní lépe se na test připravit, poznat své silné a slabé stránky a seznámit se s reálným prostředím, ve kterém se test koná,“ uvedl prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant.
Termíny TSP nanečisto jsou vypsány, včetně víkendů, až do poloviny listopadu 2025. Přihlášky je však nutné podávat s předstihem, proto je posledním možným termínem podání 13. listopad. Přihlásit i odhlásit se z termínu je možné tři dny předem. Kapacita učeben je však omezená, proto MU doporučuje založit si přihlášku co nejdříve.
TSP nanečisto se konají v učebnách MU v Brně. Celková doba trvání, včetně administrativy a přestávky, je přibližně 3 hodiny. Zkušebního testu se může člověk zúčastnit pouze jednou v akademickém roce.
Percentilový výsledek testu uvidí účastník ihned po jeho ukončení. Ten slouží pouze pro osobní orientaci a může pomoci zvolit lepší strategii přípravy na skutečné přijímací řízení.
Pro TSP nanečisto platí stejná pravidla jako pro ostré TSP. Účastník musí mít s sebou průkaz totožnosti, ev. e-občanku v aplikaci eDoklady a psací potřeby. K testu potřebuje rovněž číslo e-přihlášky a heslo nebo UČO a heslo, pokud už na MU studoval. Papír na poznámky dostávají uchazeči na místě. Dále je možné vzít si s sebou láhev s vodou.
Více informací a přihlášku na TSP nanečisto najdou zájemci na webu Masarykovy univerzity v odkazu Vyzkoušejte si TSP nanečisto.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Kulturní akce v Brně
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31