Noc vědců bude i na Masarykově univerzitě bohatá
Brno, 24. září 2025 - Už dvacátý ročník Noci vědců, která se bude napříč Českem konat v pátek 26. září od 17 hodin, nese podtitul Bohatství. A Masarykova univerzita připravila opravdu bohatý program. Deset fakult, dva ústavy, osm pracovišť či součástí MU a také jedna střední škola se zapojily do příprav programu pro letošní Noc vědců na Masarykově univerzitě. Přednášky, workshopy, prohlídky, výstavy, promítání nebo hry a soutěže najdou zájemci na jedenácti místech, kromě Brna také v Telči a ve Znojmě.
„Masarykova univerzita je vzdělávací institucí s výrazným mezinárodním renomé, která je ovšem úzce spjata s místem svého působení – s Brnem a s Jihomoravským krajem. I proto vnímá svůj pravidelný podíl na přípravě Noci vědců a samotnou účast na tomto podniku jako jedinečnou příležitost, jak široké veřejnosti představit svůj neustále se rozvíjející vědecký potenciál a výzkum, který na ní probíhá. Nepovažuje ho za samoúčelný, ale za významný příspěvek sloužící k dobru celé společnosti,“ uvedl prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci Petr Suchý.
Návštěvníci Noci vědců na Masarykově univerzitě objeví bohatství skrytá v medicíně, sportu, přírodních vědách, ale i ve farmacii, ekonomii, filozofii, právu, informatice nebo v učení. I když je většina programu v češtině, některé z aktivit jsou také v anglickém jazyce.
Tradičně nejvíc aktivit najdou zájemci v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, kde svá stanoviště mají lékařská a přírodovědecká fakulta spolu s institutem CEITEC, fakultou sportovních studií, ekonomicko-správní a farmaceutickou fakultou. Své stanoviště má v chodbách kampusu také Centrum jazykového vzdělávání MU nebo Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno.
V interaktivní laboratoři pohybu v kampusové univerzální tělocvičně mohou lidé objevit bohatství svého vlastního těla, otestují si rovnováhu i koordinaci a zjistí, jak spolu souvisí pohyb a mozek. Mozek jako takový zase mohou prozkoumat v rámci komentovaných prohlídek v laboratořích CEITEC. Své místo budou mít v koridoru kampusu i vzácné kovy. Farmaceuti ukážou jejich využití v moderní léčbě a odborníci na jazyk zase jejich využití ve slovech, symbolice a metaforách. Ekonomové nabídnou možnost zapátrat po pokladech skrytých v „odpadech“ nebo po skutečném bohatství, které se skrývá v cestování, odborníci z lékařské fakulty zase bohatství skryté v lidských buňkách.
Bohatství přírodních věd najdou zájemci také v areálu přírodovědecké fakulty v Kotlářské ulici, kde budou objevovat například astrofyziku, mineralogii, tajemství Antarktidy či perpetuum mobile. Na nedaleké právnické fakultě se mohou účastníci ponořit do otázky duševního vlastnictví v době umělé inteligence nebo se podívat na divadelní představení, které líčí, co by se dělo, pokud by se Trautenberk rozhodl zmocnit toho, co mu nepatří. Bohatství dat a kyberprostoru pak prozkoumají návštěvníci fakulty informatiky.
Na tři desítky aktivit nabízí na páteční noc také filozofická fakulta, kde lidé zapátrají třeba po nebezpečném bohatství českých archivů. Pedagogická fakulta pak kromě bohatství znalostí nabídne v programu Bohatství z druhé ruky i možnost vytvořit si extravagantní model z darovaných dostupných materiálů z charitativního obchodu.
Ve spolupráci s odborníky z MU se pak budou moci lidé podívat také na některá pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo do Spánkového centra Fakultní nemocnice Brno.
Zažít vědu na vlastní kůži mohou lidé všech věkových kategorií. Aby mohli navštívit více akcí, bude i letos všechna místa konání Noci vědců na Masarykově univerzitě propojovat speciální autobusová linka. Ta je, stejně jako celá akce, zdarma.
Mimo Brno se Masarykova univerzita a její výzkum budou prezentovat také v Univerzitním centru Telč a v Muzeu Velké Moravy ve Znojmě.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
