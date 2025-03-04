Festival vědy a techniky na výstavišti nabídne workshopy, diskuse nebo divadlo
Brno, 5. září 2025 - Letošní Festival vědy a techniky nabídne zase o něco víc zábavy a zajímavostí. Od pátku 5. září do neděle 7. září vždy od 9 do 18 hodin se rozroste do celého pavilonu A na brněnském výstavišti. Návštěvníci si užijí prezentace, workshopy, přednášky nebo soutěže, a to vše zdarma. Chybět nebude ani divadlo, únikovka nebo komentované prohlídky.
„Na vědeckých objevech a technickém pokroku stojí dnešní moderní společnost. Brno jako město technologií festival dlouhodobě podporuje a letos se do něj zapojí například moderovanými diskusemi s odborníky nad tématy z herního průmyslu, českého vesmírného výzkumu, onkologie nebo světelného designu v architektuře,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Festival organizovaný Hvězdárnou a planetáriem Brno každoročně přivítá až deset tisíc návštěvníků.
Novinkou letošního ročníku bude projekt Česká cesta do vesmíru nebo kouřová show. Pracovníci z Českého hydrometeorologického ústavu zase vysvětlí, jak se předpovídá počasí. Zájemci všech věkových kategorií se mohou těšit i na expozice, workshopy, divadlo vědy, nafukovací modely vesmírných těles, komentované prohlídky Bauerova zámečku nebo výškové budovy v areálu výstaviště či únikovou hru.
„Do programu se letos vedle více než stovky vědecko-technických institucí, populárně-vzdělávacích organizací, akademických ústavů, vysokých škol i soukromých společností zapojily za Magistrát města Brna Odbor strategického rozvoje a spolupráce a Odbor životního prostředí či městské společnosti jako SAKO Brno, Brněnské komunikace, Městská policie Brno nebo TIC BRNO,“ dodal zastupitel města Brna pro strategický rozvoj a metropolitní spolupráci Martin Příborský.
Na festival naváže koncem září celorepubliková Noc vědců, která bude mít svůj program také v Brně. Září tak bude měsícem vědy pro všechny, zejména pak pro děti a studenty.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
