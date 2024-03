Brno se připojilo k memorandu, které podpoří techniku a přírodní vědy

Brno, 7. března 2024 - Brněnští radní schválili Memorandum o spolupráci při podpoře a popularizaci technických a přírodovědných oborů v Jihomoravském kraji. Kromě města a kraje se ke spolupráci přidají také další organizace včetně univerzit či technologických společností. Jedním z hlavních cílů iniciativy je, aby v regionu přibývali vysoce kvalifikovaní pracovníci pro zmíněné obory.

Memorandum, jež podpoří technické a přírodovědné vzdělávání, vzniklo jako iniciativa brněnských technologických společností, univerzit, města, kraje i dalších subjektů. Díky ní se má efektivněji naplňovat Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027, která je strategickým dokumentem kraje a města pro společnou inovační politiku.

Aktivity se mají týkat především dílčího cíle 4 nazvaného Dostatek odborníků pro znalostní ekonomiku. Jeho ambicí je, aby v kraji přibývali experti a expertky pro perspektivní oblasti ekonomiky a rostl podíl vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Klíčem k tomu má být především rozvoj různorodých dovedností seskupených pod zkratkou STEAM (science, technology, engineering, arts a mathematics).

„Vedení města Brna vítá další aktivitu, která zvýší zájem dětí o studium technických a přírodovědných oborů. Uvědomujeme si důležitost tohoto typu vzdělávání v digitální době. Město dlouhodobě finančně pomáhá projektu Technické mateřské a základní školy, v němž se velká pozornost věnuje rozvoji technické představivosti dětí od 5 do 15 let. Obdobné ambice si klade i projekt Brno Ph.D. Talent, jenž podporuje už vyprofilované doktorské studenty. Je to jen malý příklad podpory, kterou Brno věnuje přípravě budoucích techniků,“ uvedla zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Kromě již zmíněných činností Brno dlouhodobě podporuje například VIDA! science centrum nebo spolupracuje se sdružením JCMM, které se zaměřuje na vzdělávání i kariérní rozvoj učitelů a nadaných studentů. Podle nového memoranda pak město počítá s tím, že ještě více zapojí jím zřizované základní školy či Hvězdárnu a planetárium Brno. Zároveň má Brno zájem se na iniciativě podílet i finančně prostřednictvím samostatných smluv.

Od března do září se plánuje přípravná fáze aktivit memoranda. V následujícím období se už rozjede také část realizační, která přetrvá i do dalších let.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage