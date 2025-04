Masarykova univerzita se připojuje k projektu RI-SCALE

Brno, 3. dubna 2025 - Masarykova univerzita se stala partnerem nově spuštěného projektu RI-SCALE (Unlocking RI Potential with Scalable AI and Data), který je financován v rámci programu Horizon Europe. RI-SCALE představuje zásadní krok k nové generaci datově orientovaného výzkumu. Tento ambiciózní projekt sdružuje 29 partnerů z celé Evropy, aby společně čelili výzvám souvisejícím s efektivním využitím vědeckých dat.

Koordinátorem projektu je nadace EGI (EGI Foundation) a jeho realizace trvá od 1. března 2025 do února 2028. Cílem RI-SCALE je vyvinout pokročilé platformy pro využití dat (Data Exploitation Platforms, DEPs), které zlepší přístupnost, využitelnost a dopad vědeckých dat v různých oborech.

Úvodní setkání v Amsterdamu

Projekt byl oficiálně zahájen na Kickoff Meetingu, který se konal v březnu 2025 v Amsterdam Science Park. Tento meeting odstartoval intenzivní spolupráci zaměřenou na společný návrh a ověření AI-ready platforem, které budou integrovat pokročilé analytické nástroje, strojové učení a škálovatelné výpočetní prostředky, aby bylo možné plně využít potenciál vědeckých dat generovaných evropskými výzkumnými infrastrukturami.

Role Masarykovy univerzity v projektu RI-SCALE

Masarykova univerzita je významným partnerem projektu RI-SCALE, do kterého se zapojuje prostřednictvím iniciativy BioMedAI. Odborníci z Fakulty informatiky MU a Ústavu výpočetní techniky se zaměří na pokročilé využití umělé inteligence v medicíně, rozvoj a škálování výpočetních a úložných kapacit a inovace v oblasti digitální patologie.

Odborníci z obou pracovišť Masarykovy univerzity se budou podílet na rozvoji a škálování výpočetních a úložných kapacit v oblasti digitální patologie. Jejich expertiza v této oblasti významně přispěje k úspěchu projektu. Hlavním řešitelem projektu za Masarykovu univerzitu je Tomáš Brázdil z fakulty informatiky. „Naším cílem je posílení spolupráce s evropskými výzkumnými infrastrukturami, podpora inovací ve správě výzkumných dat a pokrok v integraci AI do vědeckého výzkumu,“ vysvětluje Tomáš Brázdil.

Proč je projekt RI-SCALE důležitý?

Schopnost efektivně pracovat s rozsáhlými vědeckými daty se stává stále významnější, protože výzkumné infrastruktury generují čím dál větší množství dat. Přesto však vědcům často brání v jejich plném využití nedostatečné výpočetní kapacity a problémy s interoperabilitou. RI-SCALE se zaměřuje na odstranění těchto překážek prostřednictvím škálovatelných AI-ready platforem, které umožní realizaci přelomových studií v oblastech jako klimatická věda (climate science), atmosférická fyzika (atmospheric physics), biobanky (biobanking) a biomedicínské zobrazování (biomedical imaging).

Technologie DEP bude vyvíjena ve spolupráci s předními evropskými výzkumnými infrastrukturami včetně ENES (European Network for Earth System Modelling), EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association), BBMRI (Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure) a Euro-BioImaging (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences) a testována v rámci osmi vědeckých a čtyř technických případů užití.

RI-SCALE také naváže úzkou spolupráci s významnými evropskými iniciativami, jako jsou Destination Earth (DestinE) a Gaia-X, aby byla zajištěna interoperabilita v širším vědeckém a technologickém kontextu.

Zdroj: MUNI, foto: RI-SCALE