V kuřimském centru INTEMAC představí novinky ze světa automatizace výroby a robotiky

Brno, 5. března 2024 - Centrum vzdělávání v oblasti technologického vývoje INTEMAC v Kuřimi představí 21. března novinky a aktuální trendy v oblasti automatizace výroby a robotiky. V rámci dne otevřených dveří pozve návštěvníky přímo do takzvaného testbedu. V něm mohou zejména výrobní firmy zkoušet nové technologie, kterými chtějí inovovat svou vlastní výrobu – jedná se o roboty, umělou inteligenci, systémy strojového vidění, autonomní pohyb ve výrobě, rozšířenou realitu nebo digitální dvojčata.

„V dnešním rychle se měnícím průmyslovém světě je adaptabilita klíčová," říká Jiří Tomíček, ředitel INTEMACu. „Testbed nabízí pro výrobní podniky takové velké hřiště, na kterém si mohou otestovat, vyzkoušet a simulovat využití jednotlivých technologií právě v jejich provozu,“ doplňuje ředitel INTEMAcu.

Podle jeho slov je pro konkurenceschopnost firmy klíčové, jak efektivně umí inovativní technologie ve výrobních procesech používat: „Hlavně AI otevírá úplně novou perspektivu v digitalizaci hodnotových procesů, a to zdaleka nejen výrobních. Technologie existuje a je jen na nás, jak chytře ji využijeme. Svět přeje připraveným, tak zkoušejme a propojujme zkušenosti, znalosti a nové technologie, a to je přesně to, co Intemac i se svou test bed infrastrukturou a hlavně komunitou technologických partnerů klientům nabízí.“

Právě automatizaci a jejímu vlivu na konkurenceschopnost firem se bude věnovat úvodní přednáška Radomíra Zbožínka, který působí v INTEMACu jako ředitel rozvoje podnikání. Startuje v devět hodin a v dopoledním bloku na ni navážou se svými prezentacemi zástupci dalších technologických firem. Milan Pospíšil ze SMC představí možnosti kolaborativní a průmyslové robotiky v oblasti svařování nebo lakování, Pavel Bortlík z ACAM Solution nabídne ukázky úspěšných automatizačních projektů, Jaromír Belatka z Compas Automatizace ukáže příklady aplikací robotů, strojů a linek ve výrobě a logistice. Jak se učí robot pohyb lidské ruky a jaké nástroje se k tomu používají, představí Ondřej Donát z firmy Servind a o průmyslové výrobě s robotem a strojovým viděním budou mluvit další zástupci INTEMACu Roman Mužík a Vojtěch Marek.

Od 12.30 do dvou hodin pak budou na programu ukázky technologií v testbedu. Návštěvníci tak uvidí v akci výrobní buňku 4.0, adaptivní výrobu v praxi stůl s kolaborativním robotem nebo výrobní informační systémy v praxi.

„Lepší je něco jednou vidět než o tom stokrát slyšet. Proto se snažíme INTEMAC co nejvíce zpřístupnit zástupcům výrobních firem, pro které tuhle akci chystáme. Uvidí, jak by mohla jejich výroba fungovat, kdyby do ní zakomponovali prvky automatizace a digitalizace,“ zve Jiří Tomíček.

Pro účast na akci je nutná registrace. Zájemci se mohou přihlásit do 19. března prostřednictvím webových stránek INTEMACu. Pro střední a menší firmy do pěti set zaměstnanců je účast zdarma, a to včetně coffee breaku a lehkého obědu.

Foto: archiv INTEMAC