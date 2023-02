VIDA! uspořádá největší klání robotů v republice

Brno, 14. února 2023 – V únoru nastane ve VIDA! největší robotické klání v rámci ČR. V pátek 24. února proběhne pod vedením týmu Domu dětí a mládeže Helceletova Robotiáda. Své robotické znalosti a dovednosti poměří týmy v sedmi napínavých disciplínách. V sobotu 25. února pak vypukne zábavný program plný robotů VIDA! Roboti pro rodiny s dětmi.

Akce VIDA! Roboti začíná v 10:00 a až do 18:00 nabídne nevšední přehlídku robotů, ale také workshopy a dílny pro děti. „Vyzkoušíte si programování malých ozobotů pomocí barevných kódů, to zvládnou děti už od 4 let. V naší laboratorní dílně pak můžete vyrobit robota WOBBLEBOT z CD disku. A taky uvedeme představení pro nejmenší návštěvníky Oskar a 3D bratři, které se věnuje digitálnímu světu a výhodám reálných vztahů. Chceme dětem přiblížit, jak funguje svět technologií, který je sice lákavý, ale má svá pravidla,“ láká na rodinnou akci Lucie Koubková z VIDA!

„Jedním z největších lákadel pro děti je výroba vlastního hopsajícího robůtka z CD disku s názvem WOBBLEBOT. Hraní z ozoboty, programování robotů z lega, nebo formule od studentů z brněnského Vysokého učení technického. Taky se na VIDA! Roboti potkáte s robotickou recepční a řadou dalších robotických zajímavostí. Sobotní program je v rámci běžného vstupného do expozice,“ doplnil ředitel VIDA! Lukáš Richter.

Studenti z brněnského Vysokého učení technického (VUT) předvedou simulátor závodní formule, na kterém si vyzkoušíte pocity pilota formule 1. Tým TU Brno Racing VUT je jedním z nejlepších týmů ve světové soutěži v kategorii studentských formulí na spalovací motor. Stolní hru Air hockey (vzdušný hokej) asi znáte, jak ale hra dopadne, když svého protihráče neuvidíte? Dokážete ho porazit? Přijďte si vyzkoušet souboj s Air Hockey Robot.

„Roboti umí řadu věcí, například vyřešit hlavolam Hanojských věží. Přijďte se podívat, jak si s tím robot poradil. Studenti z VUT připravili pro nejmenší návštěvníky tematické pexeso, dále mechanické modely jako robotický pavouk, mini segway a rotační inverzní kyvadlo. Taky vám ukážou, co vše se dá vytvořit pomocí Lego MINDSTORMS,“ doplnila nabídku Kateřina L. Brettschneiderová, mluvčí VIDA!

Zdroj: VIDA!