Objevte tajemství mozku na jedinečném rande s vědou ve VIDA!

Brno, 21. května 2024 – Fandíte vědě a chcete se o různých tématech dozvědět více do hloubky? Stavte se do VIDA! na Rande s vědou. Je to nový program, kdy si do VIDA! zvou zajímavé hosty na vědecké večery. Ve středu 22. května od 18:00 hodin bude připravena přednáška na téma Příběh dvou hemisfér.

„A na koho se můžete těšit? Na Kateřinu Štěpánkovou, která se v roce 2024 umístila v žebříčku 30 pod 30 časopisu Forbes. Kateřina studuje doktorát na lékařské fakultě Univerzity Karlovy a působí v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR,“ představil hosta Lukáš Richter, ředitel VIDA!

Začneme pochopením anatomie mozku, prozkoumáme jeho roli v emocích a instinktech a dojde i na zábavný experiment smyslové iluze. Nebo na tvořivé úkoly a paměťové testy, díky kterým lépe porozumíte, jak váš mozek zpracovává informace.

Expozice VIDA! je v době konání akce uzavřena, kdo má zájem navštívit před přednáškou naši expozici, může využít zvýhodněné vstupné od 16 do 18 hodin za 90 Kč. Na Rande s vědou doporučujeme koupit lístky na e-shopu vida.cz a zajistit si místo, protože kapacita je omezená.

Foto: Ingimage