Noc vědců na VUT nabídne přes sto aktivit, propojí je autobus zdarma

Brno, 2. října 2023 - Noc vědců letos přináší téma TAJEMSTVÍ. Akce začne v pátek 6. 10. od 18:00 a zapojí se do ní i Vysoké učení technické v Brně (VUT). Malí i velcí návštěvníci si budou moci vybírat z široké nabídky aktivit na 8 fakultách a 3 ústavech. Také vědci z VUT vzali za své letošní téma a nabídnou přes 100 nejrůznějších přednášek, workshopů, prezentací nebo her, které odhalí tajemství a krásu vědy, techniky a umění. Novinkou je bezplatná speciální autobusová linka mezi Technologickým parkem a centrem Brna. Poprvé se do akce zapojí Fakulta podnikatelská.

Více než tři desítky aktivit připravili vědci z Fakulty stavební. Před hlavní budovu umístí 5,5 metrů vysoký model Země v noci – Temnalóny, který upozorňuje na světelné znečištění. Pro lovce diamantů bude připravené laserové bludiště. Simulátory umožní virtuální bagrování nebo sváření. Jaké tóny skrývají střešní tašky, předvede koncert jedinečného hudebního tělesa Keramorchestr.

Fakulta strojního inženýrství láká na ukázkové jízdy studentské formule Dragon e3, prohlídky laboratoří i jedinečný výhled na Brno z 19. patra. Robotický barman návštěvníky pozve na drink nebo se mohou nechat uchvátit tajemným „tančícím“ laserem. Připravena bude také VIDA! Science show: Bez hranic a popularizační přednášky vědců Miloslava Druckmüllera, Martina Hartla a Petra Dvořáka.

Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií uvidí návštěvníci okem neviditelné struktury materiálů a do hlubin těla nahlédnou s ultrazvukovým diagnostickým přístrojem. V hlavní roli jedinečné show bude velký Teslův transformátor, který vystřeluje několik metrů dlouhé výboje a umí zahrát melodie.

Do skryté struktury věcí se podívají návštěvníci i na CEITEC VUT. S pomocí počítačové tomografie odhalí okem neviditelné defekty. Také mohou navštívit Chytrou továrnu, zjistit, jak funguje 3D tisk kostních náhrad nebo nahlédnout do laboratoře, která je vybavena magnety, které patří k nejsilnějším na světě.

Za tajemstvím chemie je název stezky odvahy pro děti na Fakultě chemické. Orientace ve středoškolské chemii bude třeba pro úspěch v únikové hře Tajemství zamčené laboratoře 301. Vědci předvedou pokusy, které odhalí tajemství kovů nebo bakterií. A jako každý rok bude připravena chemická show s překvapením.

Komentovaná prohlídka areálu Fakulty informačních technologií nabídne pohled architekta Vladislava Vrány – autora ceněné rekonstrukce, která z kláštera ze 14. století vytvořila moderní vědecké a výukové prostředí. Počítačoví vědci přiblíží návštěvníkům také fenomén deepfakes a fungování dark webu.

Tajemství, aneb co je pod pokličkou úspěšných firem, je téma Fakulty podnikatelské. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet simulace experimentů, jako jsou časové studie, Focus Group nebo zpětná logistika. A kdo bude chtít, může prozkoumat Lesk a bídu reklamy nebo si zkusit vytvořit krátký podcast.

Nejen videohry, ale také deskové a karetní hry nebo specifické formáty, jako jsou interaktivní ilustrace či únikové hry – to vše jsou výstupy Ateliéru herních médií, který se bude během Noci vědců prezentovat na Fakultě výtvarných umění. Ateliérovou tvorbu deskových her přiblíží interaktivní výstava Kompas.

Simulaci vlivu omamných látek na lidské tělo nabídne Ústav soudního inženýrství. Automobiloví nadšenci zde mohou prozkoumat technické části vozidel, jako jsou podvozek nebo převodovka. Také se dozví, jak je možné, že člověka v noci není vidět, i když má na sobě reflexní vestu.

Centrum sportovních aktivit VUT (CESA) představí špičkové přístroje, na kterých lze provádět různé fyzické testy – změřit reakční dobu, výbušnou sílu nebo si poslechnout zvuk vlastních svalů. V areálu CESA se bude prezentovat také Poradenské centrum Alfons, které přiblíží práci canisterapeutických a vodicích psů. I neslyšící návštěvníci si budou moci užít koncert Dáši Ubrové – skupina Hands Dance zajistí umělecké tlumočení do českého znakového jazyka.

Fakulta architektury se bude prezentovat v kreativním hubu KUMST na ulici Údolní, kde budou probíhat komentované prohlídky výstavy Široký perimetr architektury spolu s kvízy a hrami pro nejmenší. Architektonickou vizi soběstačných měst přiblíží projekt BIOM a interaktivní náhled budoucí výzkumné polární stanice CZ*Nelson zavede návštěvníky do Antarktidy.

Aby fanoušci vědy a techniky mohli stihnout co nejvíce bodů programu, nabízí VUT novinku: „Protože program Noci vědců není soustředěn pouze do areálu Pod Palackého vrchem, nabídneme letos návštěvníkům ZDARMA speciální autobusovou linku. Ta bude v době trvání akce, tedy mezi 18.00 a 24.00, k dispozici s půlhodinovými intervaly na trase Univerzitní kampus Bohunice – Česká – Technologický park – a zpět,“ přibližuje Kamila Vymyslická, koordinátorka Noci vědců na VUT.

Vstupy na všechny aktivity jsou zdarma. V některých případech je doporučená registrace. Program je téměř celý bezbariérový a „English Friendly“ – většina vědců na VUT hovoří anglicky. V loňském roce vidělo Noc vědců na celé VUT téměř 6200 návštěvníků, z nichž dvě třetiny zamířili na Fakultu stavební a Fakultu strojního inženýrství.

Zdroj: VUT, foto: Ingimage