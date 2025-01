MENDELU otevírá ve VIDĚ výstavu Ostrovy objevů

Brno, 27. ledna 2025 - Mendelova univerzita otevírá ve VIDA! Science centru expozici Ostrovy objevů, která se zaměřuje na zajímavosti z oblasti přírodních i sociálních věd. Umožňuje dětem i dospělým klást si otázky z různých oblastí a interaktivní formou na ně hledat odpovědi. Výstava je k vidění v prvním patře od poloviny prosince roku 2024 do konce listopadu 2025. Na přípravě výstavy se jako garanti obsahové části jednotlivých témat podíleli vědci a vědkyně ze všech součástí univerzity.

„Naším cílem bylo mimo jiné ukázat, že práce vědkyň a vědců hraje zásadní roli při řešení důležitých problémů současnosti. Široké veřejnosti jsme chtěli proto zábavnou formou odhalit, čemu se na naší univerzitě tito lidé na svých pracovištích věnují a podpořit zvědavost v dětských hlavách, která v následujících letech může přerůst ve vášeň pro vědu,“ uvedl Jan Mareš, rektor Mendelovy univerzity v Brně.

Cílem expozice je zaujmout nejen děti, ale i dospělé. „Výstava ukazuje, že svět kolem nás je plný tajemství, která stojí za to objevovat. Chceme také, aby děti odcházeli s tím, že některé objevy čekají možná právě na ně. Na pěti badatelských hnízdech mohou navrhnout město budoucnosti nebo zjistit, kam se ztrácí voda. Podívají se také na to, co budeme jíst v budoucnosti a navrhnou vlastní pizzu. Nejmenší návštěvníci jistě ocení kukátka a další interaktivní prvky. Věříme, že všichni si užijí chillout zónu, ve které si budou připadat jako v pestrém univerzitním lese,“ přiblížila Bára Dvořáková, autorka konceptu výstavy.

„Výstava k výročí Mendelovy univerzity v Brně přináší do VIDA! trochu přírody i nové trendy udržitelného života, což je klíčové pro naši dobu. Věřím, že spolupráce je jediná cesta vpřed, a jsem rád, že jsme na této výstavě mohli spojit síly právě s MENDELU,“ uvedl ředitel VIDA! Science centra Tomáš Mejzlík.

Zdroj a foto: MENDELU