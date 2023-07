Když nejsou lidi, vinařům pomáhají lepší stroje, drony i IoT

Brno, 17. července 2023 - V posledních letech je patrný trend růstu používání moderních technologií ve vinařství, čímž obor řeší zejména nedostatek pracovníků na vinicích. Větší vinaři, kterým se modernizace vyplatí z důvodu rozsahu obdělávaných vinic, zaváděli technologie jako první, stále více ale nejmodernější stroje pořizují i mnozí malovinaři.

Moderní mechanizace a robotizace

„Vinaři stále více investují do techniky na obdělávání vinic a sklizně hroznů a snaží se tak průběžně vylepšovat svoje technické vybavení. Pořizování nejmodernějších strojů bylo dlouho záležitostí větších podniků, ale nyní z důvodu úbytku pracovníků do ní investují i menší vinaři,“ říká Jan Seethaler, produktový specialista společnosti Agromex. „Jedním z nejžádanějších strojů je například moderní samochodný sklizňový stroj Pellenc Optimum 2, který umožňuje sklizeň na vinici provádět strojově a efektivně. Řidič samochodný stroj ovládá z plně vybavené a pohodlné kabiny, hrozny padají do zásobníku a separační technologie Selectiv process zajišťuje patřičné třídění,“ dodává.

Modernizace je ve vinařství potřeba nejen kvůli nedostatku zájemců o práci, ale i pro zrychlení pracovního postupu. Navíc nejmodernější technika je často k hroznům šetrnější než lidská ruka. Jednou z nejnovějších technologií jsou robotické sklízeče vybavené kamerami a senzory, které umožňují rozpoznat zralé hrozny a sklízet je bez jakéhokoli poškození. Robotické autonomní stroje jsou také využívány k obdělávání vinohradů – okopávají, kultivují, ostříhávají a zvládnou i postřik. Lidská síla se pak může věnovat jiným činnostem nebo je nasazena tam, kam se technika nedostane.

Použití dalších technologií – drony a IoT

Ve vinařství se stále více objevuje také použití dronů pro kontrolu vinic, či aplikace pro sledování jejich stavu.

„Drony vinařům pomáhají v péči o vinice tak, že za využití infračervených kamer a senzorů získávají mnoho cenných informací. Snímky jsou pak skládány do komplexních map znázorňujících mnoho faktorů od množství světla, které se k rostlinám dostává, až po to, kolik vody je potřeba k optimálnímu výnosu,“ říká Andrej Hronec ze společnosti Audiopro, která se na provoz profesionálních dronů specializuje. „Drony dokáží snadno a rychle zmapovat celý prostor vinice a identifikovat oblasti, které potřebují pozornost. Dokáží také identifikovat choroby rostlin a pomoci tak včasnému odhalení problémů.“

Aplikace založené na smart technologiích a IoT pak umožňují sledovat stav vinic a shromažďovat informace o vlhkosti půdy, teplotě či vlhkosti vzduchu, osvětlení a dalších faktorech ovlivňujících sklizeň a dále tato data zpracovávat. Tyto kategorie sledují senzory, které jsou propojeny s počítačem nebo chytrým zařízením a umožňují zemědělcům sledovat stav v reálném čase a optimalizovat péči o úrodu.

„Moderní mechanizace a přínos technologických řešení zrychluje pracovní postup a umožňuje vinařům zvládat rozsah práce i když nemají k dispozici dostatečný počet zaměstnanců. V neposlední řadě také přináší cenné analýzy, jejichž využití dává možnost systematické péče o vinohrady s využitím velkého množství dat z mnoha různých zdrojů,“ uzavírá Jan Seethaler ze společnosti Agromex.

Foto: archiv Agromex