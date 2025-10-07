Veletrh JobChallenge pomůže najít směr, kam po škole
Brno, 31. října 2025 - Devatenáctý ročník veletrhu pracovních příležitostí pomáhá studentům a absolventům najít cestu k práci, která dává smysl – i když zatím přesně nevědí, kde začít. Více než šedesát zaměstnavatelů z různých odvětví se představí ve středu 5. 11. v kongresák.space u brněnského výstaviště. Vstup je zdarma.
Trh práce je momentálně plný příležitostí, ale právě v jejich množství se dá snadno ztratit. Najít si práci, která člověka opravdu baví, není vždy jednoduché. JobChallenge proto pomáhá studentům zorientovat se a udělat první krok správným směrem.
„Slovo nevím se v mysli studentů i absolventů objeví při nejasné představě budoucnosti často. Aktuální pracovní trh ale naopak ukazuje, že jedno rozhodnutí nemusí znamenat doživotní závazek. V kampani i na celém veletrhu se snažíme říct, že když člověk neví přesně, co chce po studiu dělat, není to konec světa,“ říká organizátor akce František Reitter. Celá kampaň podtrhuje myšlenku veletrhu, že nejistoty při hledání práce jsou běžné.
JobChallenge zaštiťují Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a Mendelova univerzita. Vystavovatelé na veletrhu cílí na zástupce všech těchto škol a oborů, návštěvníci tak mají unikátní možnost seznámit se s rozmanitými pracovními možnostmi a navázat vztahy s personalisty jednotlivých firem. „Největší výhodou JobChallenge je především osobní kontakt se zaměstnavateli. Uchazeči o práci, stáž nebo brigádu se dozví i to, co v inzerátu nenajdou, a často si domluví pohovor přímo na místě,“ říká hlavní organizátorka akce Kateřina Basel.
Doprovodný program veletrhu je plný přednášek a workshopů. Témata se zaměří na tvorbu životopisu, přípravu na pohovor, work-life balance i prevenci vyhoření. Zástupci kariérních center všech univerzit také budou po celou dobu akce k dispozici na konzultaci životopisu nebo kariérního směřování. Návštěvníky čekají také soutěže o skvělé ceny od partnerů anebo se mohou zapojit do dobročinného bazaru rostlin z Kociánky. Veletrh se koná od 9:30-17:00.
Zdroj: MUNI, foto: ideogram.ai
