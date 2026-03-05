Projekt průmyslové spolupráce multidoménového koncepčního centra zahájen
Brno, 23. března 2026 - VR Group, a.s., a Lockheed Martin oficiálně zahájily projekt průmyslové spolupráce zaměřený na výstavbu a provoz nového multidoménového koncepčního centra (MDCC) v Brně. Nové kapacity mají posílit možnosti simulace, experimentování, wargamingu i vývoje konceptů a rozšířit podporu pro Ministerstvo obrany ČR.
Lockheed Martin v rámci průmyslové spolupráce poskytne společnosti VR Group speciální programové vybavení pro různé druhy simulace, související školení a technickou pomoc. Zároveň dojde ke sdílení know-how pro výstavbu a zahájení činnosti MDCC. Tyto nové kapacity spolu se stávajícími i budoucími simulačními produkty VR Group umožní centru flexibilně plnit úkoly v multidoménovém prostředí.
Oficiální zahájení projektu proběhlo v rámci kick-off meetingu, jenž se uskutečnil ve dnech 20.–22. ledna 2026 v Brně. Výsledkem průmyslové spolupráce bude společné syntetické prostředí a posílené schopnosti v oblastech experimentování, wargamingu a vývoje konceptů. To vše je klíčové pro resort Ministerstva obrany ČR, který tak získá možnost poptávat podporu při řešení aktuálních bezpečnostních otázek a problémů v různých formách a napříč všemi doménami.
„Spolupráce s Lockheed Martin si velmi vážíme. Jsem přesvědčen, že tento projekt významně posílí schopnost národního průmyslu podporovat Ministerstvo obrany nejen nejmodernějšími simulačními technologiemi, ale i dalšími nástroji, které napomohou budovat ozbrojené síly podle nejmodernějších konceptů,“ uvedl Ing. Vít Ryška, předseda představenstva VR Group, a.s.
V první fázi tříleté spolupráce bude zpracován a implementován podrobný projekt výstavby simulačního centra, čímž budou vytvořeny podmínky pro prvotní testování a experimenty. Ve druhé fázi budou dále rozšiřovány a testovány simulační, wargamingové i analytické nástroje, což povede ke zvýšení schopností pro experimenty. Do budoucna budou hlavním produktem MDCC samotné experimenty a výstupy z nich. Ministerstvo obrany tak získá zdroj spolehlivých a relevantních dat a konceptů pro modernizaci a tvorbu strategických dokumentů a rozhodnutí.
VR Group je dceřinou společností státního podniku LOM PRAHA. Společnost vybudovala nebo se podílela na výstavbě a nadále rozvíjí většinu významných simulačních výcvikových zařízení vzdušných a pozemních sil AČR, včetně těch pro kolektivní výcvik na taktické a operační úrovni.
Projekty průmyslové spolupráce jsou nedílnou součástí českého programu F-35, nejvýznamnějšího akvizičního procesu v historii AČR. V rámci nákupu 24 bojových letounů F-35A páté generace do České republiky se společnost Lockheed Martin zavázala realizovat 11 projektů s 12 českými společnostmi a univerzitami.
Foto: archiv VR Group
