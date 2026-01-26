Brno přivítá soutěž mladých programátorů, tématy budou média, dezinformace i AI
Brno, 23. února 2026 – Na půdě brněnské Fakulty informatiky Masarykovy univerzity poměří 27. a 28. února své dovednosti mladí talentovaní programátoři. V rámci týmového soutěžního hackathonu bude jejich úkolem během 24 hodin navrhnout a naprogramovat co nejlepší řešení konkrétního problému. Klání se tematicky zaměří na svět médií – konkrétně na problematiku dezinformací, investigace nebo analýzy zpráv. Akci pořádá česko-americká technologická společnost Newsmatics.
Fake news, dezinformace, propaganda, investigace nebo využití umělé inteligence a strojového učení pro analýzu mediálního obsahu. To budou hlavní témata soutěže mladých talentovaných programátorů – takzvaného hackathonu – která se uskuteční 27. a 28. února na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) v Brně.
Klání se zúčastní české, ale i zahraniční týmy převážně vysokoškolských studentů. Ty se budou muset během 24hodinové výzvy popasovat se zadáním v rámci vybraného tematického okruhu. Originalitu a funkčnost navrhovaného řešení nakonec ohodnotí odborná porota. Na vítězný tým pak čeká finanční odměna 25 000 Kč.
„Hackathon umožní účastníkům a účastnicím vyzkoušet si intenzivní týmovou práci na atraktivních výzvách z praxe. Spolu s našimi partnery z akademické sféry jsme záměrně vybírali takové problémy, jejichž řešení může mít reálný dopad na to, jak se obsahy šířené mediálním prostorem promítají do aktuální veřejné debaty i našich každodenních životů,“ popisuje David Rothstein, CEO česko-americké technologické společnosti Newsmatics, která hackathon pořádá.
Důležitost věnovat se v dnešní době záplavy mediálního obsahu důkladné analýze zpráv – právě i s využitím programování a nejmodernějších „hi-tech“ metod – zdůrazňuje také Vít Nováček z Katedry strojového učení FI MU. „Asi se nedá úplně očekávat, že někdo za 24 hodin naprogramuje řešení, které změní svět. Účast na hackathonu ale může některým účastníkům otevřít cestu k té takzvané „next big thing“ v této oblasti,“ nastiňuje.
Ani výběr Brna jako dějiště akce není podle organizátorů náhodný. „Prostory konferenční místnosti KYPO, kde se hackathon odehraje, svým uspořádáním připomínají řídicí střediska předních technologických firem. Brno je navíc z celorepublikového pohledu vnímané jako české Silicon Valley, takže jako hostitelské město dává jasný smysl,“ uzavírá Jakub Lepš, generální ředitel divize datových analýz společnosti Newsmatics.
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...