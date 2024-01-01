Brno chystá větší zapojení AI do chodu města i akční plán pro kyberbezpečnost
Brno, 29. dubna 2026 - Rozvoj IT v Brně pokračuje. Radní dnes schválili Akční plán pro kybernetickou bezpečnost města Brna a zároveň odsouhlasili zadávací řízení, díky němuž vznikne AI platforma k moderní digitální komunikaci s občany. Půjde tak o výraznější zapojení umělé inteligence do fungování města.
Brzy začne zadávací řízení na jednotnou AI platformu, která propojí komunikaci města směrem k veřejnosti a interní agendy v jednom prostředí. Řešení bude provozováno prostřednictvím infrastruktury města, což zajistí plnou kontrolu nad daty i provozem.
„Součástí projektu bude nasazení chatbotů pro web města a weby městských částí, stejně jako interních AI nástrojů. Platforma navíc umožní automatizaci vybraných pracovních procesů města. Dodavatel zajistí kompletní dodávku včetně potřebného hardwaru a softwaru, implementaci řešení i jeho následný provoz. Systém bude připravený pro případný další rozvoj. Brno tímto hodlá začlenit ve větší míře umělou inteligenci do chodu města, což povede k zásadní digitalizaci vnitřních procesů, jejich zrychlení a přiblížení občanům,“ uvedl radní pro oblast informačních technologií Tomáš Aberl. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10 milionů korun bez DPH.
Zároveň byl schválen i nový Akční plán pro kybernetickou bezpečnost města Brna. „Tvoří ho soupis kroků, které je zapotřebí udělat, aby město v rozsahu magistrátu, městských částí, koncernových společností a příspěvkových organizací dosáhlo maximálního souladu s aktuální legislativou. Dokument představuje kybernetickou bezpečnost v moderním pojetí a zdůrazňuje její funkci v krizovém řízení města,“ dodal Tomáš Aberl.
Součástí akčního plánu je také vybudování spolehlivé infrastruktury pro sledování stavu služeb, které Brno poskytuje. Zároveň se z důvodu legislativních změn jednorázově navýší rozpočet na kybernetickou bezpečnost o 20 milionů korun. Prostředky budou určeny na dosažení souladu se všemi právními předpisy v požadovaném termínu.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
