Bezpečnostní řešení Atos/Eviden IAM získalo titul „Cybersecurity Made In Europe“
Brno, 24. dubna 2026 – Špičkové řešení pro správu digitálních identit, které vzniká v technologickém centru v Brně, získalo prestižní titul „Cybersecurity Made In Europe“. Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) tak ocenila produktovou sadu Eviden IAM (Identity & Access Management) ze skupiny Atos. Toto označení získávají pouze evropské technologie, které splňují přísné standardy bezpečnosti, ochrany dat (GDPR) a prokazatelně přispívají k digitální suverenitě Evropy.
„Označení „Cybersecurity Made In Europe“ je oceněním nejen pro skupinu Atos, ale zejména pro náš tým v Brně, který stojí za vývojem celé produktové sady Eviden IAM,“ říká Tomáš Hlavsa, Bezpečnostní ředitel společnosti Atos v České republice. „Potvrzuje se tím, že Česko hraje v digitální bezpečnosti evropskou extraligu a brněnské IT centrum je klíčovým hráčem na mapě globálního vývoje“.
Brněnské řešení pro éru NIS2 a Zero Trust
Řešení Eviden IAM poskytuje organizacím komplexní kontrolu nad tím, kdo a za jakých podmínek vstupuje do jejich digitálních systémů. V Brně vyvíjený software zajišťuje kompletní životní cyklus identit – od přidělování přístupových práv přes pokročilé vícefaktorové ověřování (MFA) až po architekturu založenou na principech Zero Trust.
Právě tyto funkce jsou dnes kritické pro české i evropské podniky, které se připravují na splnění podmínek směrnice NIS2 a nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Díky IAM mohou organizace efektivně plnit legislativní požadavky, aniž by tím utrpěl uživatelský komfort. Díky funkci jednotného přihlášení (SSO) je totiž práce se systémy pro zaměstnance plynulá a bezpečná zároveň.
Technologická špička „Made in Europe“
Portfolio Eviden IAM vyniká svou suverénní architekturou vyvinutou a certifikovanou přímo v Evropě. Mezi jeho hlavní přednosti patří:
- Komplexní funkční pokrytí: Zahrnuje správu identit a přístupů (IGA), řízení přístupu (AM) i moderní cloudovou identitu (IDaaS).
- Pokročilá autentizace: Podpora vícefaktorového ověřování (MFA), bezheslového přihlašování a principů Zero Trust.
- Vysoký uživatelský standard: Výkonné SSO (Single Sign-On) zajišťuje hladký průchod uživatele systémy bez kompromisů v bezpečnosti.
- Cloudová modernizace: Prostřednictvím platformy Orbion, lídra v oblasti IDaaS, umožňuje bezpečnou transformaci podniků do cloudu.
- Plná shoda s normami: Architektura je plně v souladu s evropskými standardy a požadavky na digitální autonomii.
Za označením „Cybersecurity Made In Europe“ stojí nezisková organizace ECSO, která sdružuje veřejné i soukromé subjekty s cílem posílit evropský ekosystém kybernetické bezpečnosti. Titul zviditelňuje společnosti, které investují do výzkumu a vývoje v Evropě, dodržují evropské normy a hodnoty a podporují digitální suverenitu kontinentu.
Foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
