Na spojení FabLabu a Hobbylabu přispěje město 1,5 milionu korun
Brno, 20. května 2026 - Dva úspěšné projekty se spojí v jeden. Řemeslná dílna Hobbylab a otevřená digitální dílna FabLab, kterou provozuje krajský zapsaný ústav JINTEK, propojí svou činnost. Nyní brněnští zastupitelé rozhodli, že na to město přispěje 1,5 milionu korun.
„Spojením těchto projektů v kombinaci s VIDA! science centrem vznikne unikátní prostor, který bude prezentovat zájemcům – především mladým lidem – nejen digitální výrobu, ale i tradiční řemeslo. Propojí se tak věda, technika, praktické dovednosti a jejich následné využití v praxi,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Na dnešním zasedání zastupitelé schválili poskytnutí dotace na spojení obou dílen. „Rádi bychom tímto krokem podpořili popularizaci vědy a zatraktivnili technické obory a vzdělávání. Věřím, že to žáky a žákyně osloví a někteří z nich se na tuto cestu vydají,“ dodal zastupitel města Brna pro rozvoj a metropolitní spolupráci a ITI Martin Příborský.
FabLab Brno funguje jako otevřená digitální dílna, kde si kdokoli může přijít vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, laserovými řezačkami nebo elektronikou, a to bez nutnosti předchozích zkušeností. Hobbylab zase sdílí stroje, prostory a know-how s každým, kdo chce pracovat rukama, od truhlářství přes kovářství až po čalounictví. Oba projekty provozuje JINTEK, jehož posláním je propojovat vzdělávání, zábavu a praxi a otevírat svět vědy a techniky veřejnosti. V blízké budoucnosti se obě dílny přesunou pod jednu střechu do prostor VIDA! science centra na brněnském výstavišti.
Již dříve město Brno poskytlo JINTEK dotaci na provoz, a to 24 milionů korun.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
