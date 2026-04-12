Brno Creative Days opět nabídnou technologie, kreativitu a vzdělávání
Brno, 18. dubna 2026 - Technologie, kreativita a vzdělávání – to jsou klíčová slova pro akce sdružené pod hlavičkou Brno Creative Days. Pilířem jsou dlouhodobě Game Access Conference, Brno Maker Faire a festival GameDev Connect. Brněnští zastupitelé schválili na jejich konání dotaci ve výši 1,43 milionu korun.
„Brno Creative Days v sobě propojují témata, která jsou pro naše město zásadní: vědu, podnikání, digitální technologie a také herní průmysl, kde patříme k české špičce a jsme schopní obstát i v evropské konkurenci. Těší mě, že se letos organizátoři chtějí ještě více zaměřit na edukativní témata a na studenty a studentky. I z pozice města podporujeme zájem o tzv. STEM obory neboli přírodovědné a technické vzdělávání a tato akce, která oslovuje a baví veřejnost, nám v tomto úsilí pomáhá,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
„Loňský ročník propojil hned několik akcí zaměřených na příbuzná témata a jeho rekordní návštěvnost ukázala, že si jednotlivé události vzájemně nekonkurují, ale naopak dopřávají lidem možnost navštívit jich během dne nebo víkendu vícero. Z eventového hlediska jde o jeden z nejdůležitějších počinů pro popularizaci vědy a technických i kreativních oborů v celém regionu,“ doplnil uvolněný zastupitel pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a integrovaných územních investic Martin Příborský.
Na dnešním zasedání se zastupitelé a zastupitelky zabývali žádostí o dotaci na konání Game Access Conference, Brno Maker Faire a festival GameDev Connect. Na akce svým rozhodnutím přispěli 1,43 milionu korun.
Další subjekty, které se loni Brno Creative Days účastnily, mají o dotaci rovněž zažádáno. Rozhodovat o nich budou rada i zastupitelstvo v průběhu jara.
Jednou z položek letošního programu festivalu bude opět i Prototyp. Svůj program oproti minulým ročníkům rozšiřuje do ulic města, kde bude přístupný zdarma. Dotaci pro něj město schválilo samostatně již dříve. Podpoří ho 3 miliony korun.
Maker Faire Brno
Maker Faire do Brna přivádí kutily, technologické nadšence, designéry i rodiny s dětmi a propojuje svět moderních technologií s tradičním řemeslem. Návštěvníci tu mohou objevovat 3D tisk, robotiku, DIY projekty nebo experimentální umění, často si vše sami vyzkoušet v interaktivních dílnách a mluvit přímo s tvůrci. Letošní novinkou bude například Young Makers Zone, zcela nová sekce věnovaná žákům základních a studentům středních škol. Organizátoři chtějí vytvořit bezpečný prostor, kde mohou mladí inovátoři poprvé veřejně prezentovat své školní i volnočasové projekty. Cílem je podpořit jejich prezentační dovednosti, získat zpětnou vazbu od odborné komunity a propojit je s mentory. Další novinkou orientovanou na edukaci je programový blok Budoucnost práce, zaměřený na kariéru v 21. století. Studenti i rodiče se dozví o profesích, které teprve vznikají, a kompetencích, které budou brzy klíčové. Propojují se tak svět technologií s reálným uplatněním na trhu práce.
Game Access Conference
Mezinárodní konference zaměřená na herní průmysl, která se každoročně koná v Brně, sdružuje vývojáře, vydavatele, investory i další odborníky z oboru. Jde o jednu z největších evropských konferencí v této oblasti. Během 8 ročníků ji navštívilo přes 8 500 herních vývojářů, 1 800 herních firem a 500 nezávislých herních studií. Program tvoří odborné přednášky, panelové diskuse a workshopy věnované vývoji her, designu, produkci, marketingu i byznysovým aspektům odvětví. Součástí programu je také prostor pro networking a prezentaci projektů, včetně příležitosti pro začínající studia navázat spolupráci s partnery ze zahraničí. Konference dlouhodobě přispívá k propojení lokálního herního ekosystému s mezinárodní scénou. Cílem projektu Game Access je zařazení města Brna mezi celosvětové metropole herního průmyslu, jako jsou Helsinky nebo Montreal.
GameDev Connect
Festival propojuje profesionály i začínající tvůrce z oboru. Akce má neformálnější charakter než velké konference a její součástí jsou krátké odborné přednášky, sdílení zkušeností z praxe a prostor pro networking. Slouží především k posilování lokální komunity, výměně know-how a navazování spolupráce mezi jednotlivci, studii i studenty. Nabízí studentům, začátečníkům a nezávislým vývojářům pohled pod pokličku vývoje her, možnost setkat se s elitou brněnského vývoje, vyzkoušet si celosvětově známé tituly i menší nezávislé projekty a vyzpovídat jejich tvůrce. Vážní zájemci mají také možnost se poradit s experty inkubátoru GameBaze, který zde každoročně provede desítky konzultací. Ambicí letošního ročníku v rámci Brno Creative Days je také zorganizovat série přednášek a workshopů během navazujícího týdne.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
