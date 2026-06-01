DAS SOMMERKINO nabídne letní výběr německy mluvených filmů
Brno, 26. června 2026 – Letní kina v Praze, Brně a Ústí nad Labem nabídnou během července a srpna přehlídku DAS SOMMERKINO, která i letos přinese výběr oceňovaných německy mluvených filmů. Letní edice festivalu DAS FILMFEST pozve diváky nejen na snímky, které slavily úspěch na jeho předchozích ročnících, ale také na filmové poklady z archivů. Nabídne například dokumentární portrét kontroverzní režisérky Riefenstahl, poslední film Wima Wenderse Dokonalé dny, komedii Dvě ku jedné nebo kultovní němý film Upír Nosferatu s živým hudebním doprovodem.
V Praze uvedou německy mluvené filmy Letní kino Kinská, Letní kino na Pragovce a také prostor DOX. V Brně budou projekce opět realizovány ve spolupráci se spolkem Noční motýl v Letním kině Brno-střed. Do přehlídky se zapojí také ústecký Hraničář. DAS SOMMERKINO, stejně jako podzimní DAS FILMFEST, spolupořádají Goethe-Institut Česká republika, Rakouské kulturní fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v České republice. Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými titulky. Kompletní program je k dispozici na www.dasfilmfest.cz.
Letní přehlídka nabídne současnou německy mluvenou kinematografii i výrazné osobnosti filmové historie. Diváci se mohou těšit na dokument Riefenstahl režiséra Andrese Veiela, který prostřednictvím dosud nepublikovaných materiálů a osobního archivu zkoumá život a dílo Leni Riefenstahl, režisérky spojené s ikonickými obrazy, ale také s kontroverzní minulostí a vazbami na nacistický režim. Na programu nechybí ani poslední snímek legendárního režiséra Wima Wenderse Dokonalé dny (Perfect Days), poetický portrét každodenního života, který sleduje muže žijícího jednoduchým a soustředěným životem v současném Tokiu. Diváci se mohou těšit také na komedii Bonžůr, Švýcarsko! (Bon Schuur Ticino) Petera Luisiho, satirickou jazykovou road movie o nečekaném výsledku referenda, který obrátí vzhůru nohama celou zemi. Součástí festivalu budou i úspěšné tituly z předchozích ročníků DAS FILMFESTU. Mezi nimi například oceňované drama Ohnivě červená obloha (Roter Himmel) Christiana Petzolda, příběh skupiny mladých lidí během horkého léta u Baltského moře, nebo snímek Milý Thomasi (Lieber Thomas) Andrease Kleinerta, věnovaný životu a tvorbě výrazného východoněmeckého spisovatele a filmaře Thomase Brasche.
Z filmových novinek loňského roku uvede také historické drama Franz režisérky Agnieszky Holland, inspirované životem Franze Kafky, nebo hudební film Köln 75: Koncert století (Köln 75) režiséra Ida Fluka, který zachycuje přípravy legendárního koncertu jazzového klavíristy Keitha Jarretta v Kolíně nad Rýnem. Program doplní rakouský snímek Spát s tygrem (Mit einem Tiger schlafen) Anji Salomonowitz o významné rakouské malířce a průkopnici feministického umění Marii Lassnig a komedie Dvě ku jedné (Zwei zu eins) Natji Brunckhorst, která s humorem připomíná skutečné události z období po pádu železné opony a nečekaný nález východoněmeckých marek.
Na letní přehlídku DAS SOMMERKINO se vrátí také archivní klasika Upír Nosferatu (Nosferatu) Friedricha Wilhelma Murnaua z roku 1921. Jeden z nejvýznamnějších filmů německého expresionismu bude uveden s živým hudebním doprovodem, který umocní výjimečný zážitek z tohoto němého filmového klenotu.
Letošní výběr nabídne také další dokumentární pohledy na výrazné osobnosti a společenská témata. Dokument Elfriede Jelinek – Jazyk urvaný ze řetězu (Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen) režisérky Claudie Müller představuje rakouskou spisovatelku a nositelku Nobelovy ceny za literaturu. Dokument Zákulisí novinařiny (Hinter den Schlagzeilen) Daniela Sagera pak zavede diváky přímo do prostředí investigativní redakce.
Program DAS SOMMERKINO 2026
Letní kino Brno-střed
- 20. 7. | 21:30 Riefenstahl (Andres Veiel)
- 29. 7. | 21:30 Franz (Agnieszka Holland)
- 5. 8. | 21:00 Bonžůr, Švýcarsko! | Bon Schuur Ticino (Peter Luisi)
- 10. 8. | 21:00 Köln 75: Koncert století | Köln 75 (Ido Fluk)
- 12. 8. | 21:00 Spát s tygrem | Mit einem Tiger schlafen (Anja Salomonowitz)
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kulturní akce v Brně
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30