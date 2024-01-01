Kino Art po tříměsíční rekonstrukci znovu otevírá velký sál
Brno, 13. července 2026 - Po téměř tříměsíční rekonstrukci se v úterý 14. července do provozu vrací velký sál Kina Art. Modernizace přinesla instalaci špičkového zvukového systému Dolby Atmos i nové klimatizace. První týdny po znovuotevření nabídnou nejen očekávané premiéry, ale také filmy, které kino během rekonstrukce nemohlo uvést.
Nový systém Dolby Atmos přinese prostorový zvuk, který diváky vtáhne do děje a umocní jejich filmový zážitek. V následujících týdnech v Dolby Atmos Kino Art uvede filmy jako Ďábel nosí Pradu 2, Den odhalení, Spasitel nebo očekávanou Marvel novinku Spider-Man: Zbrusu nový den. Tyto projekce budou v programu označeny speciálním štítkem, aby bylo divákovi hned jasné, že je snímek opatřen prostorovým zvukem.
Jedním z hlavních taháků programu po znovuotevření velkého kinosálu bude také premiéra očekávaného velkofilmu Christophera Nolana Odyssea, kterou Kino Art uvede ve čtvrtek 16. července. Vedle novinek se v programu objeví rovněž snímky, které během rekonstrukce Kino Art nemohlo uvést v malém sále, jako je Backrooms, Toy Story 5 nebo Posedlost.
Součástí modernizace byla také instalace nové klimatizace, již diváci ocení jak během parných letních měsíců, tak i zbytku roku. Během uzavření byl v kinosále rovněž položen nový koberec, vyčištěny sedačky a bylo vymalováno. Ostatní drobné opravy bude Kino Art řešit až po otevření, což blíže specifikuje vedoucí Kina Art Milan Šimánek: „Velký sál jsme se rozhodli otevřít už nyní, protože nám samotným i divákům už moc chyběl. Pár drobností jako oděrky na sedačkách doladíme za provozu – chceme uvést kino zpátky do života hned, než abychom kvůli detailům čekali o pár týdnů déle. Sál dotáhneme k dokonalosti co nejdříve a k tomu nám určitě pomůže i přímá zpětná vazba od diváků.
Program Dolby Atmos i běžných projekcí najdete již nyní na webových stránkách kinoart.cz a jeho sociálních sítích. Projekt finančně podpořil Státní fond audiovize v rámci programu Digitalizace a modernizace kin.
Zdroj a foto: TIC BRNO/Kino Art
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