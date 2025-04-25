Přes léto se v Brně otevřou i běžně nepřístupné kostely
Brno, 16. června 2026 – Brněnské kostely se každé léto už od roku 2008 otevírají veřejnosti díky projektu Brno a jeho chrámy. Vybrané běžně nepřístupné skvosty architektury si mohou návštěvníci prohlédnout v rozšířené otevírací době nebo na speciálních prohlídkách v období od 15. června do 15. září. Projekt pořádá TIC BRNO ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a křesťanskými farnostmi v Brně.
Sakrální turistika tvoří přirozenou součást turistické nabídky města a ve srovnání s ruchem centra nabízí vzácnou příležitost zpomalit, ztišit se a načerpat nové síly. Není proto náhoda, že letošní motto zní „Vítejte v tichu".
Jedním z chrámů, který zve k návštěvě, je i kostel sv. Máří Magdalény na Masarykově ulici, který v minulosti prošel mnoha proměnami: od doby, kdy první malý kostelík v polovině 15. století zde nahradil budovu synagogy, až po dnešní podobu kostela, ovlivněnou rekonstrukcí po požáru v roce 1852.
Výrazné kapitoly své historie píše ovšem kostel i v současnosti. V roce 2019 došlo k poškození podzemní vodovodní přípojky a k mohutnému podmáčení podloží kostela, což zapříčinilo jeho prosedání, především v místě věže. Samotná věž se nebezpečně naklonila, ve zdech se objevily výrazné trhliny. Havárie si vyžádala zapření věže pomocí táhel, které vynášejí piloty do hloubky 12 metrů pod povrch, uvnitř kostela musela být klenba v přední části podepřena dřevěnou výdřevou. „Právě vnitřní výdřeva výrazně proměnila vyznění celého interiéru. Dalo by se říct, že ho rozhodně ozvláštnila a do jisté míry vlastně i zútulnila,“ zmiňuje P. Vojtěch Loub, rektor kostela. „Nedávnou havárií utrpěl kostel výrazné škody, nicméně doufám, že další nutné opravy se podaří zrealizovat v dohledné době, a toto místo bude moci nadále představovat jakousi „oázu ticha“ v centru Brna, kam lidé mohou odbočit z rušné ulice a často hektického tempa dne a prožít chvíli klidu a vnitřního občerstvení.“
Rozšířenou otevírací dobu budou mít až do poloviny září kromě kostela sv. Máří Magdalény (po, út, čt, pá 14:00–18:00, st 08:00–18:00) také bazilika Nanebevzetí Panny Marie (út–so 14:00–17:00) se slavným obrazem Černé Madony na stříbrném oltáři, kostel sv. Tomáše (út–pá 15:00–19:00, so 13:00–17:00) s hrobkou markraběte Jošta, evangelický kostel Jana Amose Komenského (út–so 14:00–18:00) a kostel sv. Michala (út–so 14:00–18:00). Na Lesné jsou zájemci zváni do nejnovějšího brněnského kostela blahoslavené Marie Restituty (so 14:00–17:00) a do Zábrdovic do kostela Nanebevzetí Panny Marie (ne 14:00–18:00).
V každém z kostelů jsou po dobu konání festivalu k dispozici pracovní listy pro děti, které je seznámí s církevními stavbami hravou formou, drobné dárky ve formě omalovánek a pro dospělé brožura Brno a jeho chrámy, ve které najdou i další sakrální památky v Brně. Pracovní listy a brožura jsou ke stažení i na webových stránkách projektu.
„Ústředním motivem letošních plakátů projektu se stala fotografie zachycující dlažbu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. K písmenu E, označující poslední odpočinek královny Elišky Rejčky, loni přibyla dlaždice s písmeny JL – byly sem totiž uloženy ostatky Jindřicha z Lipé,” zmínila Tereza Uřičářová, manažerka projektu Brno a jeho chrámy. Na výzkumu ostatků tohoto významného šlechtice pracovalo Muzeum města Brna a Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Ve spolupráci s Muzeem města Brna a Augustiniánským opatstvím při bazilice na Starém Brně připravuje TIC BRNO přednášku o procesu a výsledcích tohoto zajímavého bádání. Dalším doprovodným programem budou pěší prohlídky Všichni brněnští svatí nebo Od Červeného kostela k Betlémskému. Součástí programu bude také návštěva knihovny u kapucínů a komentovaná prohlídka kapucínské hrobky, přičemž jedno z těchto setkání proběhne i v angličtině.
Vstupné se neplatí, z kapacitních důvodů je ale třeba si místo na prohlídky a procházky rezervovat předem. Učinit tak zájemci mohou v infocentrech TIC BRNO nebo online na webových stránkách, kde najdou také data a časy konání včetně míst srazů.
Zdroj: TIC BRNO, foto: Nikol Fojtů
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