U svatého Jakuba v Brně odstartuje poutnická sezóna 2026
Brno, 16. dubna 2026 – V kostele svatého Jakuba a na přilehlém Jakubském náměstí bude v sobotu 25. dubna slavnostně zahájena letošní poutnická sezóna. Monumentální gotický chrám ležící v srdci moravské části svatojakubské poutní trasy do španělského Santiaga de Compostela se na jeden den promění v živé centrum poutnictví – nabídne divadelní představení SANTIAGO čili svatý Kuba, talkshow se známými osobnostmi, které mají zkušenost s poutnictvím, bohoslužbu nebo požehnání poutníkům a jejich batohům na cestu.
Akci otevře krátká pouť z Bílovic nad Svitavou do Brna a láká všechny: zkušené poutníky i ty, kdo o své první pouti teprve uvažují.
„Kostel svatého Jakuba představuje pro řadu poutníků symbolický začátek jejich cesty. Lidé k nám přicházejí, aby se na chvíli zastavili, načerpali a vykročili. Právě na tuto zkušenost navazuje i otevírání poutnické sezóny, kterou chceme nabídnout jako prostor pro setkání, povzbuzení a inspiraci – pro všechny, kdo se na cestu teprve chystají i pro ty, kteří už mají kus pouti za sebou,“ říká farář kostela svatého Jakuba Jan Pacner.
Symbolicky poutnickou sezónu otevře krátká pouť z Bílovic nad Svitavou do Brna ke kostelu sv. Jakuba. Poutníci vycházejí od bílovické sokolovny v sobotu v 10 hodin pod vedením Romana Kleckera, který se už 20 let stará o úsek Svatojakubské poutní cesty na území jižní Moravy.
V cíli cesty na Jakubském náměstí bude poté připraven kulturní program, který zahájí ve 14 hodin bohoslužba v kostele. Na ni naváže na venkovním podiu divadelní představení SANTIAGO čili svatý Kuba, které vzniklo ve spolupráci Divadla Polárka a kostela svatého Jakuba. Inscenace přibližuje příběhy několika poutníků, kteří se vydávají na cestu do španělského Santiaga de Compostela a během ní hledají odpovědi na různé otázky svého života.
„Podporou poutnictví a propagací svatojakubské cesty představujeme jižní Moravu zase v jiném úhlu. Oproti památkám a běžným turistickým lákadlům přináší možnost zpomalit, být sám se sebou, trávit čas venku. Svatojakubská cesta vede na jižní Moravě v atraktivním úseku z Moravského krasu přes Křtiny a Brno až na Pálavu. Z pohledu cestovního ruchu je poutnictví možností, jak udržitelně rozvíjet turistické možnosti regionu,” doplňuje Martina Grůzová, ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava
Po divadelním představení bude následovat talkshow se známými poutníky, kteří své camino již v minulosti absolvovali. Hosty budou herečka a stand up komička Iva Pazderková, farářka Církve československé husitské Sandra Silná a cyklopoutník Pavel Voříšek. Talk show moderuje herec Jaroslav Tomáš.
V závěru programu vystoupí hudebník Pavel Čadek. Akce je otevřena široké veřejnosti a vstup je zdarma.
Zdroj a foto: visitjakub.cz/Jakub Kalčík
