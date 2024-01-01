Nová expozice u sv. Jakuba připomíná 380 let od obrany Brna proti Švédům
Brno, 15. srpna 2025 – V krovech kostela sv. Jakuba v centru Brna se otevírá nový příběh multimediální expozice s názvem Hrdinství proti přesile. Tematicky navazuje na události spojené s obležením Brna švédskými vojsky v roce 1645 a originálním způsobem tak připomíná letošní 380. výročí této historické události, kdy Brno jako jediné město na Moravě dokázalo odolat švédskému útoku.
Návštěvníci se mohou těšit na unikátní zážitek, který zasáhne všechny smysly – moderní holografickou projekci s atraktivně podaným příběhem, který doprovází sestava 430 barevných světel a realistický prostorový zvuk. Premiéra nového příběhu se uskuteční v pátek 15. srpna. Během víkendu se lidé mohou zúčastnit také netradičních divadelních prohlídek kostela nebo autorského divadla Brněnský zázrak.
Nová výstava prostřednictvím unikátní holografické projekce představuje tehdejší události roku 1645, v nichž klíčovou roli sehráli maršál Jean-Louis Raduit de Souches a rektor jezuitské koleje P. Martin Středa. Právě oni se stali symbolem duchovní i vojenské odvahy obránců města. „Obléhání Brna švédskými vojsky úzce souvisí právě s kostelem sv. Jakuba, který tenkrát stál v blízkosti městských hradeb a sehrál důležitou úlohu při obraně města. Velitel obrany Brna maršál Raduit de Souches je navíc v našem kostele pohřben. Chtěli jsme se k této významné dějinné události přihlásit a moderní formou připomenout zahraničním i tuzemským návštěvníkům okolnosti hrdinné obrany Brna. Tak vzniklo téma nové expozice," říká P. Jan Pacner, který v kostele působí jako farář.
Multimediální expozici připravilo Studio VISUALOVE, které je autorsky i technicky zodpovědné za vizuální a projekční části díla. „Použili jsme souhru světla a zvuku, která je pro naše projekce typická. Tentokrát jsme ale poprvé ve větší míře pracovali i s bojovými scénami – věříme, že diváky vtáhnou přímo doprostřed dramatického děje roku 1645,“ říká Jan Machát ze studia VISUALOVE.
Nový příběh je v pořadí již třetím, který v expozici v krovech kostela vznikl. První příběh představuje historii kostela sv. Jakuba a druhý se tematicky věnuje vysvětlení smyslu adventu a Vánoc. "Máme radost, že je o expozice v krovech zájem. Přicházejí turisté i místní, teď v létě jich chodí opravdu hodně, za což jsme vděční. Zároveň nás těší, že naše expozice nejsou jen netradiční a atraktivní zážitek, ale že mají také zajímavý edukativní přesah. Potvrzuje to i zájem základních a středních škol o návštěvu našeho programu pro školy, který zahrnuje právě i prohlídku expozice v krovech. I k tématu obléhání Brna švédskými vojsky chystáme propracovaný program pro žáky a studenty,“ shrnuje P. Jan Pacner.
Expozice je součástí dlouhodobého projektu oživování historického a duchovního prostoru kostela sv. Jakuba. Premiéra nového příběhu se uskuteční v pátek 15. srpna. Od soboty 16. srpna se na projekci mohou lidé těšit denně v rámci běžné návštěvnické prohlídky. Navštívit mohou i věž s historickými zvony a unikátní panoramatickou vyhlídkou na centrum Brna. V sobotu 16. srpna od 11:30 bude v rámci Dne Brna možnost navštívit v interiéru kostela krátké divadelní představení Brněnský zázrak, které představuje uměleckou formou okolnosti úspěšné obrany Brna v roce 1645. V pátek 15. 8. a v sobotu 16. 8. večer pak budou moci lidé navštívit speciální divadelní prohlídky kostela a krovů, kterými je budou provázet průvodci a herci Jaroslav Tomáš a Michal Uhlíř.
