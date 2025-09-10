BOHEMIA SEKT na vinici simuluje podmínky italské oblasti Valdobbiadene
Velké Bílovice, 18. listopadu 2025 - BOHEMIA SEKT na Moravě zahájil víceletý test řízené závlahy révy vinné, inspirovaný klimatickými podmínkami z italské oblasti Valdobbiadene, rodiště proslulého prosecca. Projekt má za cíl zefektivnit pěstování hroznů určených na produkci šumivého vína a lépe reagovat na klimatické změny, které stále více ovlivňují stabilitu úrody.
Cílem výzkumu je najít optimální model hospodaření s vodou, který by pomohl vinohradům lépe zvládat extrémní výkyvy počasí a zároveň zvýšil jejich efektivitu. Test vychází ze schématu závlahy podle fenofází révy, tedy jednotlivých fází růstu rostlin.
„Inspirovali jsme se v pouštních regionech, kde je práce s vodou běžnou součástí moderního vinohradnictví, ať už v Izraeli nebo Austrálii. Pro testovací řádky jsme zvolili množství zálivky, která průměrně spadne v úrodné oblasti Valdobbiadene, a zjišťujeme, jak tato závlaha zafunguje v našich klimatických podmínkách,“ uvedl Petr Ptáček, vinohradnický manažer BOHEMIA SEKT.
Letošní rok přinesl první výsledky
Úvodní sezona přinesla zlepšení, když se výnos zvýšil o několik procent oproti kontrolním řádkům bez závlahy. Projekt bude pokračovat i v dalších letech, aby bylo možné vyhodnotit dlouhodobý vliv závlahového režimu na stabilitu, efektivitu a udržitelnost produkce.
Test řízené závlahy je další ze série udržitelných aktivit, které společnost rozvíjí v rámci projektu DoVinic.cz, jemuž se věnuje od roku 2023. Jeho cílem je hledat moderní, šetrné a dlouhodobě udržitelné postupy ve vinohradnictví.
