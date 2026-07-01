Putovní výstava Moje krev je tvoje zavítala do Technického muzea
Brno, 17. července 2026 - Putovní panelová výstava „Moje krev je tvoje“, která vznikla z důvodu upozornění na problematiku dárcovství krve, se bude prezentovat návštěvníkům Technického muzea v Brně (TMB) v době letních prázdnin. V expozičních prostorách v přízemí muzea mohou komorní výstavu zájemci navštívit do 30. srpna.
Projekt představuje příběhy osmi pacientů z různých klinik žijících díky darované krvi. Jana ztratila v důsledku komplikací po porodu více než 4 litry krve. Jakub, Lenka a Jan měli velmi vážné úrazy, které vyžadovaly dokonce amputaci. Malý Jiřík zase potřeboval transfuze v rámci léčby leukémie stejně jako Eliška. Krev pomohla zachránit život také Anně a Tereze, které mají hematoonkologické onemocnění. Na záchraně života těchto pacientů se významným způsobem podíleli dárci krve. Toto vzácné spojení symbolizuje i název komorní výstavy, jejímž záměrem je zdůraznit, že v medicíně má dárcovství krve naprosto nenahraditelné místo a je třeba motivovat lidi, aby darováním své krve pomohli pacientům, kteří ji potřebují.
„Technické muzeum v Brně se touto komorní výstavou chce přidat k podpoře odborných pracovišť Fakultní nemocnice Brno, a tímto způsobem oslovit i návštěvníky našeho muzea a motivovat je k bezpříspěvkovému dárcovství krve,“ uvádí Mgr. Barbora Kopecká, vedoucí Odboru komunikace a marketingu TMB.
Cílem výstavy, za jejímž autorstvím stojí Fakultní nemocnice Brno a jež se v roce 2025/2026 objevila již na několika místech Brna (v Galerii Vaňkovka, v OC Olympia a OC Vaňkovka), je prostřednictvím příběhů konkrétních pacientů ukázat, že darovaná krev zachraňuje životy, a tím přilákat nové dárce do registru. Člověk může darováním krve či krevních destiček zachránit lidský život, ať už při úrazech, závažných operacích či v rámci léčby hematoonkologických onemocnění. Výstava rovněž představí význam Transfuzního a tkáňového oddělení nejen v rámci Fakultní nemocnice Brno, ale také jako jednoho z nejvýznamnějších pracovišť svého druhu v České republice.
„Fakultní nemocnice Brno je zdravotnickým zařízením s největší produkcí transfuzních přípravků v České republice a zásobuje jimi celou řadu dalších nemocnic. Vzhledem k tomu, že počet nových dárců v posledních letech klesá, tak považujeme za důležité informovat veřejnost o významu dárcovství i tímto způsobem a věříme, že se nám podaří oslovit nové dárce,“ podotýká primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA.
„Věříme, že výstavou ‘Moje krev je tvoje‘ pomůžeme Fakultní nemocnici Brno najít nejen nové dárce krve, ale rovněž budeme rozvíjet další zajímavou spolupráci mezi našimi institucemi. Edukátorky Technického muzea v Brně se například již aktivně zúčastnily akce Retroden pro dárce krve a plazmy, která se uskutečnila 20. května 2026 na Transfúzním a tkáňovém oddělení FN Brno,“ dodává Barbora Kopecká.
Foto: ideogram.ai
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