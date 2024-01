Patnáct zaměstnanců DPMB darovalo krev

Brno, 12. prosince 2023 - Patnáct zaměstnanců brněnského dopravního podniku darovalo krev. Většinou šlo o řidičky a řidiče, kteří hned ráno namísto do kabiny vozů usedli do křesla na transfúzním oddělení. Jejich vzkaz veřejnosti je jasný – kdy jindy než teď, kdo jiný než my a vy? Dopraváci dnes nemocnici darovali téměř sedm litrů krve.

„Hromadný odběr krve jsme v minulosti organizovali už dvakrát, tentokrát jsme spojili síly s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, která svou výzvu k darování krve brzy bude vozit na jedné z našich tramvají. A protože řada našich zaměstnanců krev pravidelně daruje, společně jsme zorganizovali tento předvánoční odběr,“ sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

„Naším cílem je nejen pomoci pacientům nemocnice a doplnit její zásoby krve, ale také motivovat ostatní, kteří s dárcovstvím stále váhají. Nic na tom není, když to zvládneme my, tak i všichni ostatní. Kdy jindy než teď, kdo jiný, než my a vy?,“ řekla Miroslava Matušková, řidička tramvaje, která v minulosti organizovala hromadné darování krve řidičů pro FN Brno. Najít za řidiče – dárce v jeden den náhradu, není pro DPMB jednoduché, přesto tento krok vedení vítá. „Naše síla je nejen v počtu zaměstnanců, ale v odhodlání pomoci. Přesto, že musíme nasadit veškeré zálohy a obvolat brigádníky, jestli by nemohli do práce, dává nám tato akce jednoznačně smysl. Dokonce i šéf trmavajáků si vzal dovolenou a šel dnes jezdit,“ dodal Havránek.

Akci dopravního podniku kvitují i představitelé Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. „Aktuálně nám nejvíce chybí dárci s krevní skupinou A+, A- a 0-, ale uvítáme jakékoli dárce. Jsme rádi za všechny podobné počiny, které upozorní na nedostatečné množství krevních zásob. Počet dárců se v době adventu mírně zvyšuje, protože lidé chtějí udělat dobrý skutek a někomu pomoci. Klíčové pro nás ale je tento zájem udržet trvale. Nikdo z nás bohužel neví, kdy bude sám tuto formu pomoci potřebovat,“ vysvětlila Jarmila Celerová, primářka Transfuzního oddělení nemocnice.

Zdroj: DPMB, foto: Ingimage