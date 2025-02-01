SYNLAB otevřel v centru Brna své deváté pracoviště na odběr krve
Brno, 16. dubna 2026 – Společnost SYNLAB, poskytovatel služeb v oblasti laboratorní diagnostiky, otevřela 7. dubna v centru TITANIUM Brno nové odběrové pracoviště. Lidé z města a okolí zde mohou podstupovat odběry krve se žádankou od lékařů i v rámci osobní preventivní péče jako samoplátci. Součástí pracoviště je také statimová laboratoř pro vybraná vyšetření.
Nové odběrové pracoviště SYNLAB se nachází v přízemí budovy D v business komplexu TITANIUM Brno na adrese Nové sady 25. Otevřeno je každý všední den od 6:00 do 11:30 a od 12:00 do 14:30. K návštěvě není třeba předchozí objednání. Jedinou výjimkou je vyšetření OGTT (orální glukózový toleranční test), na které je rezervace termínu nutná. „OGTT je časově náročné vyšetření, které nejčastěji absolvují těhotné ženy. Na pracovišti v TITANIU jsme tak pro tyto účely vytvořili zázemí, kde mohou pacienti mezi jednotlivými odběry vyčkat v soukromí mimo běžný provoz odběrového pracoviště a čekárny,“ říká vedoucí odběrových pracovišť SYNLAB Martina Vršková.
Odběrové pracoviště je k dispozici jak lidem se žádankou na konkrétní vyšetření od lékaře, tak těm, kteří chtějí mít větší přehled o svém zdraví a nechat si prověřit vybrané zdravotní parametry na vlastní náklady. Kompletní nabídku preventivních testů pro samoplátce – od základních krevních rozborů až po komplexní balíčky přizpůsobené životnímu stylu – najdou zájemci na e-shopu SYNLAB. Vyšetření lze uhradit předem online platebními či benefitními kartami nebo přímo na pracovišti.
Součástí pracoviště SYNLAB v TITANIU Brno je také statimová laboratoř sloužící lékařům pro rychlé vyhodnocení vyšetření OGTT. V budoucnu přibydou také ambulance lékařů. „Naše deváté brněnské odběrové pracoviště jsme otevřeli v centru TITANIUM, v blízkosti kancelářských budov, Svobodova náměstí a vlakového nádraží, tak, aby bylo dobře dostupné pracujícím, dojíždějícím i lidem z širšího okolí. Díky propojení s ambulancemi bude možné na jednom místě pohodlně pokrýt primární péči a navazující laboratorní vyšetření včetně služeb odběrového pracoviště,“ říká generální ředitelka synlab czech a synlab slovakia Kateřina Bílly Danyšová.
Foto: ideogram.ai
