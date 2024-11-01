Brno podpoří nepřetržitý provoz lékárenské pohotovosti a posílení zubní pohotovosti
Brno, 15. února 2026 - Lidé si zase budou moci kdykoli dojít pro léky nebo odborné poradenství do lékárny Dr. Max v ulici Bašty. Umožní to dotace od města a Jihomoravského kraje. Ti rovněž finančně podpoří a umožní tak větší rozsah zubní pohotovostní služby ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Rada města Brna doporučila poskytnutí dotací schválit zastupitelstvu, které se bude konat v březnu.
Lékárenská pohotovost
Město společně s Jihomoravským krajem zajistí opět nonstop provoz lékárny Dr. Max v ulici Bašty. Na její fungování od 1. března do konce roku poskytne individuální neinvestiční dotaci ve výši 1 355 823 korun. Stejnou částkou se bude na financování podílet také Jihomoravský kraj. „Díky podpoře města a kraje bude možné zajistit nepřetržitou dostupnost léčiv a odborného lékárenského poradenství pro akutní případy i mimo běžnou otevírací dobu lékáren včetně nocí, víkendů a svátků, a to nad rámec zákonem stanoveného časového minima,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Lékárenskou pohotovostní službu v Brně od letošního ledna provozuje Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice a lékárna Dr. Max na ulici Bašty, která nyní funguje denně od 7 hodin do půlnoci. Parkovací místa pro její návštěvu najdete před budovou bývalé pošty na Nádražní ulici, případně na Benešově. „Tato lékárna dlouhodobě slouží nejen občanům města Brna, ale i lidem ze širokého okolí v rámci celého Jihomoravského kraje. Tím, že bude opět fungovat v režimu 24/7, umožníme pro lidi větší komfort a možnost okamžitého řešení zdravotních potřeb bez nutnosti čekat na následující den,“ doplnila zastupitelka města Brna pro oblast zdravotnictví Dagmar Seidlová.
Zubní pohotovost
Rozšířený provoz zubní pohotovosti nad rámec zákonem stanoveného minima jejího zajištění v roce 2026 umožní individuální neinvestiční dotace města ve výši 3,29 milionu korun. Finančně se na tom bude podílet i Jihomoravský kraj. Dotace pokryje především mzdové náklady zdravotnického personálu pohotovostní zubní péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.
„Bez této finanční podpory by bylo nutné výrazně omezit provoz zubní pohotovosti ve všední dny až o polovinu a hrozilo by i její postupné úplné zrušení v tomto časovém rozsahu. Díky dotaci můžeme pro pacienty zachovat služby ve všední dny od 16 do 21 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 18 hodin,“ sdělil ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
