Kraj schválil spolupráci s Brnem na komplexu Červený kopec
Brno, 12. května 2026 – Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo koncem dubna memorandum o spolupráci při realizaci Sociálně-zdravotního komplexu Červený kopec. Brno na místě bývalého areálu postaví zařízení se 150 lůžky, které propojí pobytovou sociální službu s odbornou zdravotní péčí. Kraj se zavázal začlenit 75 lůžek do základní sítě sociálních služeb, dalších 75 lůžek bude nasmlouváno jako zdravotní lůžka léčebny dlouhodobě nemocných. Projekt má stavební povolení a běží výběr zhotovitele.
Brno čelí rychlému stárnutí populace. Přibývá lidí s demencí, Alzheimerovou chorobou a dalšími diagnózami, kteří potřebují trvalou odbornou péči – v domovech se zvláštním režimem žijí klienti se třetím a čtvrtým stupněm příspěvku na péči, kteří často nepoznávají své okolí. Současný systém odděluje sociální a zdravotní služby. Když se stav klienta v domově zhorší, čeká ho převoz do nemocnice. To se děje opakovaně a nezřídka těsně před smrtí. Pro seniory, jejich rodiny i zdravotní systém je to zatěžující a drahé. Přitom většina těchto lidí chce dožít tam, kde žijí – ne na nemocničním lůžku.
Komplex Červený kopec vychází z myšlenky ošetřovatelských domů, kde klient získá ošetření, rehabilitaci i paliativní péči na jednom místě. Tři samostatné pavilony propojené vstupní halou nabídnou 150 lůžek v 75 dvoulůžkových pokojích. Architektonický návrh vznik v soutěži a zpracoval jej ateliér Rangherka 5. Celkový rozpočet stavby činí 800 milionů korun.
„Memorandum znamená, že kraj začlení 75 lůžek Červeného kopce do základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje. To je zásadní krok pro financování provozu. Komplex bude spádové zařízení pro celý kraj a pilotní model, který může posloužit i dalším regionům. Zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který v minulé vládě prosadil lidovecký náměstek Václav Pláteník, právě tento typ zařízení umožňuje. Bez něj by Červený kopec nemohl vzniknout,“ říká krajská zastupitelka Marie Jílková (KDU-ČSL), která se na kraji věnuje sociální péči.
Projekt má vydané stavební povolení a aktuálně probíhá výběr zhotovitele. Stavba začne po jeho dokončení. Financování výstavby zajistí město Brno. Schválení memoranda brněnským zastupitelstvem se očekává 19. května.
„Výběr zhotovitele běží, máme stavební povolení na základě architektonické soutěže a teď i memorandum s krajem. S tím, co projekt myšlenkově založil Petr Hladík, a s přípravou, kterou jsme dotáhli v minulých letech včetně architektonické soutěže, se nyní posouváme ke stavbě. Počítáme se zahájením hned po výběru zhotovitele. Návrh zpracoval ateliér Rangherka 5,“ říká náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL), který jako bývalý radní pro územní plán řešil architektonickou soutěž komplexu.
„V domovech se zvláštním režimem žijí lidé, kteří potřebují nepřetržitou péči. Když se jejich stav zhorší, musí je převézt do nemocnice – často uprostřed noci, často opakovaně a často krátce před smrtí. Pro ně i pro jejich rodiny je to obrovská zátěž. Na Červeném kopci bude lékař a zdravotní sestra přímo v zařízení. Tyhle převozy nebudou potřeba. Člověk bude moci dožít důstojně tam, kde žije, ne na nemocničním lůžku v cizím prostředí,“ říká poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL), který projekt Červeného kopce dlouhodobě prosazoval na brněnském magistrátu.
Krajské zastupitelstvo ve stejný den schválilo další dvě memoranda o spolupráci s Brnem v sociální oblasti: memorandum o vzniku a rozvoji center duševního zdraví pro děti a dospívající a memorandum o podpoře osob s poruchou autistického spektra a pečujících rodin.
Foto: ideogram.ai
