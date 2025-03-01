Aplikace BRNOCARE přináší komplexní přehled o zdravotnických zařízeních v Brně
Brno, 6. května 2026 - Soutěž BSEC 2026, kterou pořádal studentský spolek BEST v prostorách Vysokého učení technického v Brně, přinesla městu jedinečnou aplikaci BRNOCARE. V letošním ročníku studenti a studentky zpracovávali návrh aplikace na vyhledávání zdravotnických zařízení v Brně. Nyní se otevřela k využití všem.
Na konci února se Podnikatelská fakulta VUT v Brně proměnila v prostor plný dat, nápadů a spolupráce. Technická soutěž BSEC 2026 přilákala desítky studentů, kteří během dvou dnů pracovali na projektech a úkolech zadaných od partnerských organizací. Zvítězil projekt BRNOCARE studentů Oskara Áče, Adama Stuchlíka a Matěje Zimmera z Podnikatelské fakulty VUT, který pracuje s otevřenými daty Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu města Brna. Vznikla tak aplikace BRNOCARE. Ta zpřístupňuje poskytovatele zdravotní péče ve městě. Uživatelé zde najdou jednotlivé zdravotnické odbornosti včetně fyzioterapie.
Hlavní předností aplikace je její komplexnost – zdravotnická zařízení lze nalézt dle typu, lokality, oboru, zdravotní pojišťovny, otevírací doby nebo bezbariérovosti. Aplikaci lze používat i na telefonu a nabízí možnost telefonického kontaktování konkrétního zařízení nebo nasměrování do něj prostřednictvím propojení s navigací.
„Díky napojení na neustále aktualizovaný zdroj dat je tak zajištěna čerstvost zobrazovaných informací,“ nastínil radní pro oblast participace Petr Bořecký a dodal: „Celý systém je připravený na další rozvoj. Budeme vděční za zpětnou vazbu od veřejnosti. Podle podnětů uživatelů by se aplikace mohla dále upravovat. Jsme rádi, že takovéto projekty v Brně vznikají, a to díky silné spolupráci s vysokými školami.“
Aplikace BRNOCARE potvrzuje důležitost sdílení otevřených dat se širokou veřejností. Témata týkající se zdravotnictví jsou v současné době podstatná, neboť se stárnutím populace bude tlak na poskytování zdravotní péče dál narůstat a více než kdy jindy bude nutné hledat řešení vycházející z kvalitních a dostupných dat.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
