Loutky v nemocnici očima fotografa Karla Cudlína k vidění na Maliňáku
Brno, 25. května 2026 - Spolek Loutky v nemocnici připravil putovní výstavu fotografií jednoho z nejvýznamnějších českých dokumentárních fotografů současnosti – Karla Cudlína. Výstava přináší autentické okamžiky z nemocnic, léčeben a hospiců, kdy se umění a kreativní práce střetávají s bolestí — a přesto zde vzniká prostor pro radost, smích, lidské propojení a naději. Jednotlivé snímky vznikaly od roku 2024 do roku 2026 během návštěv Loutek v nemocnici ve zdravotnických zařízeních po celé republice.
Návštěvníci výstavy tak mohou nahlédnout do světa, který běžně zůstává veřejnosti skrytý, a poznat, jak významnou roli hraje psychická pohoda v procesu uzdravování. Výstavu potkáte na náměstích a v parcích v Ostravě, Praze a Brně. Od 19. května ji pak mohou navštívit obyvatelé a návštěvníci Brna. Na Malinovského náměstí (u Mahenova divadla) bude k vidění až do 9. června. Vernisáž výstavy, v rámci které proběhne i vystoupení souboru, se koná 19. května od 17.00 a je veřejně přístupná.
Loutky v nemocnici ročně realizují v Brně téměř 160 návštěv hospitalizovaných pacientů.
„Naši práci s pacienty Loutky v nemocnici jednoznačně ulehčují. Je to vlastně jednoduchá rovnice – spokojený pacient rovná se spokojený rodič, což se samozřejmě rovná spokojený lékař. Profesionální a zábavný přístup loutkářů mnohdy pobaví a zpříjemní pobyt nejen dítěti, ale i rodičům,“ uvedl MUDr. Ondrej Rohleder, ošetřující lékař na Klinice dětské onkologie FN Brno a LF MU.
„Ráda bych všechny pozvala na zahájení výstavy, které se uskuteční v úterý 19. května odpoledne od 17 hodin. Pokud ale v tento den nemáte čas nebo prostor, tak se nic neděje. Fotografie budou u Mahenova divadla vystaveny až do června. Těší mě, že se tímto způsobem můžeme seznámit s projektem Loutky v nemocnici, který je pro malé pacienty a jejich rodiny tak důležitý,“ dodala Irena Matonohová, radní pro oblast školství.
„Zázraky se dějí a na nás je, abychom si je pamatovali, připomínali je ostatním a zviditelňovali je. Je to velká čest, že těm zázrakům, které se odehrávají v nemocnicích a léčebnách, můžeme být přítomni a že se můžeme stát jejich součástí. Každý úsměv, slovo, písnička, loutka mohou být lékem, který nastartuje proces uzdravování. Každá naše návštěva nemocných dětí i seniorů nás v tom znovu a znovu utvrzuje. Loutka je tím, kdo boří bariéry ostychu a otevírá prostor ke komunikaci. Myslím, že přesně to Karel ve svých snímcích zachytil,“ zve principálka spolku Marka Míková k návštěvě výstavy.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
