Střecha Vaňkovky v létě opět ožije, nabídne tanec, cvičení i kulturu
Brno, 13. července 2026 – V Galerii Vaňkovka Brno začíná již šestý ročník oblíbené letní akce Stay FIT & FUN. Střecha obchodního centra se i o letošních prázdninách promění v prostor plný sportu, tance, kultury a zábavy pod širým nebem. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program pohybových aktivit od jógy, pilates či fitness lekcí přes zumbu a taneční workshopy až po večerní akce včetně silent cinema, silent disco nebo seznamovacích eventů. S výjimkou kina a kvízových večerů je celý program pro návštěvníky zdarma.
Šestý ročník populární akce Stay FIT & FUN nabídne i toto léto zájemcům možnost vyzkoušet si zdarma lekce jógy, pilates, bachaty, zumby, latino tanců a dalších pohybových aktivit. Chybět nebudou ani oblíbené silent disco a filmové večery. To vše jako již tradičně s krásnými výhledy na jihomoravskou metropoli.
I pro letošek navíc organizátoři připravili několik novinek. „Program akce jsme letos rozšířili také o nové pohybové a taneční formáty, například lekce silent jógy, reggaetonu, high heels, hip hopu nebo argentinského tanga. Novinkou je také speciální formát Date Night, který propojuje kvízový večer se seznamováním, a na střeše Vaňkovky proběhne poprvé také vodní bitva,“ popisuje Natálie Vrbová, marketingová koordinátorka Galerie Vaňkovka Brno.
Všechny pohybové bloky budou mít stejně jako v předešlých letech na starosti zkušení instruktoři a lektoři z brněnských studií. Lekce jsou vhodné i pro začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet nový pohybový styl bez nutnosti předchozích zkušeností. Na hodiny jógy a pilates organizátoři doporučují vzít si vlastní podložku.
Milovníci filmů se mohou těšit na oblíbené snímky jako Bohemian Rhapsody, Pomáda, Fantastická zvířata a kde je najít nebo Bridget Jones: Láskou šílená. Novinkou letošního ročníku bude velká LED obrazovka, díky níž si návštěvníci užijí letní kino pod otevřeným nebem ve vyšší kvalitě. Oproti předchozím letům bude vstup na filmové projekce zpoplatněn, a to částkou 100 korun.
Za pět let přes 17 300 účastníků
Program letošního ročníku odstartoval koncem června a potrvá do pátku 21. srpna. Na jednotlivé lekce a aktivity je nutné se předem registrovat.
„Těší nás, že i během letošního ročníku můžeme návštěvníkům nabídnout pestrý program a navázat na rostoucí zájem z minulých let. Za posledních pět ročníků navštívilo Stay FIT & FUN více než 17 300 účastníků a uspořádali jsme celkem 653 lekcí,“ uzavírá Natálie Vrbová.
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