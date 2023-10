Street Fashion Show ve Vaňkovce opět zavede zájemce do zákulisí módních přehlídek

Brno, 30. září 2023 – Galerie Vaňkovka zve veřejnost na druhý ročník unikátního módního happeningu Street Fashion Show. Ve středu 4. října budou mít zájemci možnost podívat se, jak vznikají módní přehlídky, a nahlédnout pod ruce profesionálním vizážistům, stylistům či fotografům. Průvod čtyř desítek modelů a modelek se opět vydá i do ulic Brna, součástí akce tentokrát bude také módní show v tramvaji.

Pod taktovkou Galerie Vaňkovka se do pasáží obchodního centra a ulic Brna už podruhé vydá Street Fashion Show. Nápaditý a neotřelý koncept módní show dává zájemcům možnost nahlédnout do zákulisí příprav módních přehlídek. Zatímco ty běžné divákovi představují až samotný výsledek práce mnoha profesionálů, Street Fashion Show ukáže celý proces od stylingu přes profesionální líčení a tvorbu účesů až po focení, natáčení a samotnou módní přehlídku.

„Se Street Fashion Show jsme se především snažili přinést něco originálního, co nikdo jiný nemá. Letos posunujeme laťku ještě výše a veřejnost se tak může těšit na historicky první módní přehlídku v šalině,“ prozrazuje Tomáš Knop, ředitel Galerie Vaňkovka. Diváky celou akcí, kterou si vzala pod taktovku přední stylistka České televize Jarmila Krahulcová, provede moderátor Jakub Kotek. Lidé se mohou těšit na doprovodný program a také řadu známých tváří: mezi modelkami a modely uvidí například účastnice reality show Love Island Tess Lojkáskovou a Markétu Chytilovou, třetí vicemiss Miss Czech Republic 2019 Mirku Pikolovou nebo influencera a modela Michala Gajdošecha.

O přípravu modelek a modelů na závěrečnou fashion promenádu se stejně jako loni postarají profesionálové z Make-Up Institute Prague, kteří se navíc s diváky podělí o tipy a triky i pro domácí líčení. Zlatým hřebem programu pak budou dva fashion průvody ulicemi Brna. Zástup 40 modelů a modelek vyrazí na 90minutovou promenádu hned dvakrát, poprvé ve 12:30 a po druhé v 16:00 hodin.

„Průvod povede z OC Galerie Vaňkovka přes most na autobusové nádraží a na tramvajovou zastávku Autobusové nádraží, kde modelové a modelky nastoupí do tramvaje. Šalina je sveze na náměstí Svobody, odkud budou pokračovat přes ulice Česká a Joštova na Moravské náměstí, dále přes ulici Rašínova a Masarykova na hlavní nádraží, kde opět nastoupí do tramvaje,“ popisuje Tomáš Knop.

Fashion Show se v nákupním centru uskuteční ve středu 4. října od 9:00 do 17:30 hodin. Vstupné je zdarma. Celou akci bude možné sledovat i online na LED obrazovce v centru Galerie Vaňkovka. V rámci akce proběhne rovněž FULL GLAM MAKE-UP MASTERCLASS s Veronikou Biasiol. Kurzu se zúčastní pětice výherců soutěže, která právě probíhá na Instagramovém profilu Galerie Vaňkovka.

Foto: Ingimage