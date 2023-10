Model nového brněnského nádraží bude k vidění ve Vaňkovce

Brno, 26. října 2023 – V Galerii Vaňkovka bude od 1. do 11. listopadu k vidění 3D model nového brněnského vlakového nádraží. Návštěvníci obchodního centra si prostřednictvím něj snadno udělají dobrou představu o tom, jak bude nový klíčový železniční uzel vypadat.

Návštěvníci Galerie Vaňkovka Brno si budou moci od 1. do 11. listopadu prohlédnout 3D model nového vlakového nádraží. Najdou jej v centrální části nákupního centra pod rotundou.

„Vaňkovka leží v těsné blízkosti současného hlavního nádraží. Lidé ji často procházejí v rámci cesty k vlakovým spojům nebo si zde krátí čas při čekaní na ně. Je tedy symbolické, že si bude moci veřejnost model prohlédnout právě zde,“ uvádí Tomáš Knop, ředitel Galerie Vaňkovka Brno.

3D model nového brněnského nádraží reprezentuje návrh nizozemských studií Benthem Crouwel Architects a West8, který před dvěma lety uspěl v architektonické soutěži. Samotná replika je zasazena do městské zástavby. Umožňuje tak udělat si dobrou představu o tom, jak se v současnosti zanedbaná čtvrť v okolí Dolního nádraží v budoucnu promění. Samotná stavba by měla začít v roce 2028 a hotovo by mohlo být o sedm let později.

