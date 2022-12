Vaňkovka láká na balení dárků zdarma či soutěž o atraktivní ceny

Brno, 13. prosince 2022 – Sváteční atmosféru v Galerii Vaňkovka navozuje i letos vánoční dekorace v černozlatém provedení. Návštěvníci největšího brněnského obchodního centra mají rovněž znovu možnost nechat si koupené zboží zdarma zabalit. Ve věrnostní aplikaci Jsem Vaňkovka navíc probíhají až do Štědrého dne soutěže o atraktivní ceny.

Do vánočního kabátu se Galerie Vaňkovka oblékla již na konci minulého měsíce. Kromě již tradiční výzdoby v černozlatém provedení čekají na příchozí i klasické sváteční služby. „Jak už je zvykem, opět jsme pro naše návštěvníky připravili vánoční balení dárků a šatnu. Oboje zmíněné najdou v přízemí poblíž fontány. Při nákupu nad 500 korun jim obsluha ráda zdarma zabalí pořízené zboží. Odložení zimního oblečení pak není nijak zpoplatněno,“ uvádí Tomáš Knop, ředitel Galerie Vaňkovka.

Novinkou je letošní sváteční soutěž, které se mohou zájemci účastnit prostřednictvím věrnostní aplikace Jsem Vaňkovka. Adventní kalendář zde nabízí každý den až do 24. prosince šanci vyhrát zajímavé ceny od jednotlivých nájemců obchodního centra v hodnotě několika tisíců korun.

Na Štědrý den do 12 hodin, o svátcích zůstane zavřeno

Během adventních nedělí je otevírací doba nákupního centra prodloužena a to od 9 do 20 hodin. Opozdilci, kteří shání dárky na poslední chvíli, budou mít na Štědrý den šanci tak učinit do 12 hodin. „O prvním a druhém svátku vánočním pak bude Galerie Vaňkovka uzavřena. Na Silvestra obchody zavřou v 15 hodin a na Nový rok budeme mít rovněž zavřeno,“ uzavírá Tomáš Knop.