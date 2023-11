Vaňkovka přivítá casting Miss Czech Republic 2024

Brno, 6. listopadu 2023 – V prostorách obchodního centra Galerie Vaňkovka se v pondělí 13. listopadu uskuteční casting Miss Czech Republic 2024. Zúčastnit se jej mohou všechny ženy a dívky ve věku 17 až 31 let. V porotě usedne mimo jiné prezidentka soutěže Taťána Makarenko nebo stylista Sam Dolce. Moderátorkou akce bude bývalá vítězka Natálie Kočendová.

Nejprestižnější tuzemská soutěž krásy má před sebou poslední letošní casting. Šanci usilovat o titul Miss Czech Republic 2024 a vstoupit tak do světa profesionálního modelingu budou mít zájemkyně 13. listopadu v Galerii Vaňkovka Brno. „Registrace začne ve 14:30, samotný casting pak odstartuje v 17 hodin,“ popisuje Tomáš Knop, ředitel Galerie Vaňkovka.

Castingu se mohou zúčastnit ženy ve věku 17 až 31 let. Vstup do soutěže je povolen i dívkám, které dosáhnou 17. roku do chvíle konání samotného finále. V porotě nebude chybět prezidentka Miss Czech Republic Taťána Makarenko, stylista a kreativní ředitel soutěže Sam Dolce nebo modelky Justýna Zedníková a Adéla Maděryčová. „Moderátorskou taktovku bude mít na starosti Natálie Kočendová, která tuto soutěž opanovala před třemi lety. Zpěv obstará účastnice SuperStar 2020 Adéla Krejdlová,“ doplňuje Tomáš Knop.

Postupující z castingu následně čeká semifinále a potom případné finále. Vítězka titulu Miss Czech Republic 2024 bude mít možnost reprezentovat svou zemi na světových grandslamových soutěžích krásy. Získá rovněž roční pronájem bytu v Praze, luxusní automobil Mercedes-Benz a pracovní kontrakt.

Foto: Ingimage