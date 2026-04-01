Repair Café v Brně ukáže, že i rozbité věci mají druhou šanci
Brno, 10. dubna 2026 - Rozbité věci není vždycky nutné vyhodit. Stačí je opravit. Pokud si s tím ale nevíte rady, vyrazte na Repair Café. Drobnou elektroniku, kolo či oděvy dáte dohromady společně s odborníky. Akce se koná dvě neděle – 12. dubna a 17. května.
„Na Repair Café spolupracujeme s odborníky na slovo vzatými. Se všemi problémy návštěvníkům a návštěvnicím pomůžou ve FabLabu, který sídlí v KUMSTu, dále ve Vesně a ve Werkstattu. Všechna místa jsou navíc příhodně na ulici Údolní,“ vysvětlil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Filip Chvátal a doplnil: „Pevně věříme, že akce podpoří nejen udržitelnější přístup k věcem, které používáme denně, ale také podpoří zdejší komunitu. Každý může přijít klidně jen tak, pokud však víte, co potřebujete dát dohromady, můžete se zaregistrovat přes online formulář, kde jde také položit otázky, když si kdokoliv nebude jistý, jestli se daná věc nebo oblečení dá opravit.“
Opravovat se budou věci z kategorie drobná elektronika, textil, součásti nábytku nebo třeba jízdní kola. S pomocí zkušených mistrů dokážete na místě zazáplatovat díru, slepit rozbitý díl, dotáhnout brzdy na kole nebo vyměnit základní součástky na tištěném spoji. „Pokud víte, co na opravu potřebujete, rovnou si pomůcky můžete přinést a odborníci vám pomůžou vše spravit a navíc se ještě podělí o cenné rady. A kdo si není jistý, nemusí se bát, všechno se v neděli dozví a naučí. Na návštěvníky nečekají nejenom opravy, ale také káva a drobné občerstvení, jak říká i název akce,“ doplnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Kdy a kde:
- neděle 12. dubna 2026, 11:00–16:00 hod.
- neděle 17. května 2026, 11:00–16:00 hod.
Tři místa na Údolní:
- FabLab – KUMST, Údolní 19 – drobné opravy elektroniky, nábytku, součástek, hraček nebo věcí z domácnosti
- Vesna, Údolní 10 – textil a oblečení – zkrácení kalhot, opravy roztrhaných míst, výměna zipů, přišití knoflíků
- Werkstatt – Nadace Partnerství, Údolní 33 – jízdní kola
Zájemci o téma cirkulární ekonomiky se více dozví díky mapě Cirkulární Brno. Ta vznikla jako pomoc pro obyvatele a obyvatelky města, díky níž jednoduše najdou udržitelnější řešení. V mapě najdete prodejce lokálních potravin, bezobalové obchody, re-use centra, bazary, opravny, vzdělávací instituce, stanice sdílených dopravních prostředků a mnohé další.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
