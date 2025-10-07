V Králově Poli na Chelčického vyroste sběrné středisko za 10,5 milionu

Brno, 24. září 2025 - Nová komunikace, osvětlení, kamerový systém nebo mobilní buňka pro zaměstnance. Toho se dočká areál v Králově Poli v ulici Chelčického. Mělo by se v něm totiž během roku 2026 začít připravovat sběrné středisko odpadů. Investiční záměr ve výši 10,5 milionu korun schválila Rada města Brna.

recyklace ideogram

Přípravné práce na novém sběrném středisku odpadů (SSO) v Králově Poli by měly odstartovat v průběhu roku 2026. Náklady se vzhledem k růstu cen stavebních prací a novým požadavkům na nutné úpravy areálu navýšily z původních 5,8 milionu korun na 10,5 milionu korun.

„Aktualizovaný investiční plán pro zřízení sběrného střediska odpadů zahrnuje vybudování nového zázemí s mobilní buňkou pro zaměstnance. V areálu se zřídí kamerový systém umožňující online přenos na městskou policii a zajistí se 220 metrů dlouhé oplocení. Přibude také cca 5 až 6 nízkých lamp,“ uvedl Filip Chvátal, náměstek pro oblast životního prostředí.

„Kolem stávajících garáží na severu se vybuduje příjezdová komunikace s vjezdovou bránou pro plynulou dopravní dostupnost. K výjezdu bude sloužit současný vjezd směrem k ulici Chelčického,“ doplnila starostka městské části Brno – Královo Pole Andrea Pazderová.

Plochu, na které SSO vznikne, má nyní v pronájmu společnost Strabag. Nachází se na ní ocelová hala a zděný objekt, které na své náklady společnost odstraní, poté předá parcelu v původním stavu městu.

V brněnské městské části Královo Pole chybí SSO od roku 2009, kdy byl kvůli výstavbě velkého městského okruhu zrušen sběrný dvůr na ulici Milíčova.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai


