V Králově Poli na Chelčického vyroste sběrné středisko za 10,5 milionu
Brno, 24. září 2025 - Nová komunikace, osvětlení, kamerový systém nebo mobilní buňka pro zaměstnance. Toho se dočká areál v Králově Poli v ulici Chelčického. Mělo by se v něm totiž během roku 2026 začít připravovat sběrné středisko odpadů. Investiční záměr ve výši 10,5 milionu korun schválila Rada města Brna.
Přípravné práce na novém sběrném středisku odpadů (SSO) v Králově Poli by měly odstartovat v průběhu roku 2026. Náklady se vzhledem k růstu cen stavebních prací a novým požadavkům na nutné úpravy areálu navýšily z původních 5,8 milionu korun na 10,5 milionu korun.
„Aktualizovaný investiční plán pro zřízení sběrného střediska odpadů zahrnuje vybudování nového zázemí s mobilní buňkou pro zaměstnance. V areálu se zřídí kamerový systém umožňující online přenos na městskou policii a zajistí se 220 metrů dlouhé oplocení. Přibude také cca 5 až 6 nízkých lamp,“ uvedl Filip Chvátal, náměstek pro oblast životního prostředí.
„Kolem stávajících garáží na severu se vybuduje příjezdová komunikace s vjezdovou bránou pro plynulou dopravní dostupnost. K výjezdu bude sloužit současný vjezd směrem k ulici Chelčického,“ doplnila starostka městské části Brno – Královo Pole Andrea Pazderová.
Plochu, na které SSO vznikne, má nyní v pronájmu společnost Strabag. Nachází se na ní ocelová hala a zděný objekt, které na své náklady společnost odstraní, poté předá parcelu v původním stavu městu.
V brněnské městské části Královo Pole chybí SSO od roku 2009, kdy byl kvůli výstavbě velkého městského okruhu zrušen sběrný dvůr na ulici Milíčova.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...