Česko se zapojilo do evropského programu na podporu cirkulární ekonomiky firem

Brno, 16. dubna 2024 - Až do 31. května se mohou české firmy ucházet o finanční i odbornou podporu z programu Up2Circ na posílení principů cirkulární ekonomiky ve firmě. Konkrétně se může jednat o prodloužení životnosti produktu, jeho design, recyklaci a třeba i transformaci na byznysový model sdílené ekonomiky. Celkem se v této výzvě rozdělí mezi firmy 1,2 milionu eur. O granty mohou žádat firmy ze všech zemí Evropské unie, v České republice má program na starosti inovační agentura JIC.

„Lineární byznys modely jsou v tuhle chvíli už jen těžko akceptovatelné. Společnost potřebuje hledat cesty – a už je hledá – jak radikálně snížit dopady naší činnosti, včetně podnikání. Využíváme přírodní zdroje k výrobě produktů, ze kterých se nakonec stane nepoužitelný odpad. To se musí změnit,“ domnívá se Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC, která je jediným českým partnerem mezinárodního programu Up2Circ. Právě ten si klade za cíl podpořit firmy v přechodu na oběhové hospodářství. A to jak finančně, tak odbornými konzultacemi.

O grant mohou firmy žádat ve dvou kategoriích a podporu by v této výzvě mohlo získat téměř 50 projektů. První kategorie je určena pro projekty do 15 tisíc eur a je zaměřena zejména na studie. „V tomto případě jde o to podpořit firmy, aby udělaly první krok. Grant jim pomůže s analýzou a ověřením, zda a jak mohou ve firmě principy oběhového hospodářství zavádět,“ popisuje Petr Chládek. Projekty se tak mohou zaměřit na dodavatelský řetězec, životnost výrobku nebo recyklaci materiálu. Druhá kategorie projektů se týká pilotních aktivit v oblasti oběhového hospodářství nebo vývoje prototypů. Až 50 tisíc eur tak mohou firmy získat při přechodu na cirkulární design výrobků nebo zavádění nových cirkulárních výrobků, procesů nebo služeb.

Ještě před podáním žádosti musí firma vyplnit dotazník, díky kterému bude možné posoudit její aktuální stav z hlediska principů oběhového hospodářství. Zároveň firma absolvuje online Up2Circ Akademii a už v této fázi může získat i podporu konzultantů JICu.

Up2Circ dává firmám šanci ukázat, jak mohou změnit své podnikání k lepšímu. Nabízíme jim peníze a pomoc, aby jejich dobré nápady mohly opravdu fungovat,“ uzavírá Petr Chládek.

Zdroj: JIC, foto: Ingimage