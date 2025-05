Brno má nové dvojkontejnery na třídění čirého a barevného skla

Brno, 15. května 2025 – Město Brno získalo od společnosti EKO-KOM nové, modernější a prostornější DUO kontejnery na sklo. Na padesátka nových duo kontejnerů na bílé i barevné sklo má netypickou šedou barvu a v těchto dnech se začíná objevovat v ulicích města. Jejich instalaci doprovodí trojice edukačních videí, zaměřená na oživení zásad správného třídění skla.

„Barvu kontejnerů jsme chtěli mít navrženou tak, aby co nejméně narušovala vzhled městského prostoru. Nové kontejnery postupně umísťujeme na nová stanoviště, kde dosud nádoby na sklo chybí, případně přestávaly kapacitně stačit“, oznámil Pavel Urubek, předseda představenstva.

Kromě decentní barvy omezující městský vizuální smog je jejich další předností komfortní objem. Zatímco klasický DUO zvonu je koncipován na objem 1250 litrů, „sovy“ počítají s objemem až 2 500 litrů, tedy s dvojnásobkem. Jsou určeny pro sběr čirého i barevného skla, přičemž prostor pro barevné sklo, kterého bývá více, zaujímá větší polovinu DUO kontejneru. Vychytávkou je výřez pro tabulové sklo, aby se omezil častý nešvar, kdy jej lidé nechávali opřené o stěny nádoby. Nové kontejnery jsou z lehkého odolného plastu, takže se s nimi dobře manipuluje.

„Skla se každoročně sesbírá téměř šest tisíc tun. Vzhledem k jeho 100% recyklovatelnosti vlastně nejde o odpad, ale o surovinu. Klademe důraz na jeho správné třídění, a proto bude v těchto dnech SAKO Brno na sociální sítě a internet k volnému využití zavěšovat krátké spoty, které připomenou, proč je třeba třídit sklo, co se s ním pak dělá v oblasti zpracování i znovuvyužití,“ zdůraznil předseda představenstva SAKO Brno Pavel Urubek a upozornil, že spojovacím mottem všech klipů je apel na to, že skleněné střepy nepatří do černých popelnic, ale do kontejnerů na sklo, jedině odkud se dostane do skláren k recyklaci.

Brno je specifické tím, že svůj směsný komunální odpad bezezbytku energeticky využívává, tj. přeměňuje na teplo a elektrickou energii. Sklo je však v kotlích SAKO Brno nespalitelné, teplo jen odebírá a zvyšuje tím náklady na výrobu energie z odpadu a nedostane se k recyklaci.

Zdroj a foto: SAKO Brno